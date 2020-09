Angelique Boyer revela le cuesta trabajo grabar escenas privadas con Sebastián Rulli

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli son sin duda, una de las parejas más sólidas del espectáculo con más de seis años de relación amorosa. Sin embargo, pese a que en la realidad se aman y respetan, en la ficción les cuesta trabajo llevar a cabo escenas "privadas"; pues es más complicado de lo que puede resultar con otros actores o actrices, según cuenta la actriz de origen francés.

Juntos han interpretado la pareja protagónica de varios melodramas, entre las que figuran, la inolvidable historia de "Teresa" (2010) y Lo que la vida me robó (2013), dos grandes producciones que fueron realizadas con gran éxito, por lo que la pareja ha sido reconocida por millones de espectadores.

En entrevista con Cynthia Urías para Tlnovelas, Angelique reveló qué sensación que le causa el hecho de estar grabando esas escenas íntimas, pues el momento, le causa un poco de desagrado e incomodidad; incluso, al cuestionamiento sobre si no se permite sentir en dichas escenas, la pareja de Sebastián Rulli responde un rotundo "no".

Pues comentó que entre otros factores, ni tiempo tienen de sentir y con los nervios al máximo, ¡menos! Además que en cima de todo, le da mucha pena con el personal del staff, pues aunque sólo estén las personas indispensables en el foro, resulta complicado y más si se trata de Sebastián Rulli.

La actriz reconoció que su novio es un caballero, pues siempre ha cuidado de ella en las escenas más complicadas; sin embargo, a ella le resulta mucho más difícil hacerlo con él que con otros actores.

"Yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir '¿Qué pasó mi amor?'... Siempre que me veo en escenas así, no me reconozco, digo 'ah caray ese tono, esas caras', como que uno entra en trance", explicó Angelique.

Incluso, confiesa que a veces se meten tanto en la interpretación del personaje, que de repente se transportan a su propia habitación, pero de inmediato todo cambia.

"Estas escenas nos dan mucha pena porque es como si estuvieras en la cama de tu casa con tu pareja, luego prendes la luz y está ahí todo el foro", continuó bromeando.

"Siempre ha sido el más respetuoso y lo sigue siendo ahora que es mi pareja, pero sigue siendo muy chistoso entrar a esa dinámica cuando ya somos pareja, me da más pudor", reveló la actriz de 32 años a Urías en el Top 5 de las Tlnovelas.

