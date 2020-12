Angelique Boyer restriega a Irina Baeva y Gabriel lo que les falta

Angelique Boyer es la famosa novia de Sebastián Rulli y en una de sus últimas entrevistas, dijo a los medios de comunicación que algo le falta a Irina Baeva y por eso le tiran tanto hate.

"Yo no necesito que nadie me defienda" dejó claro Angelique Boyer, y agradeció a su club de seguidores en redes sociales por ser tan amables con ellas y leales, algo que no tiene Irina Baeva, ya que a pesar de que ha pasado más de un año que hizo pública su relación, hasta el momento le siguen dejando fuertes comentarios a la modelo rusa.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli durante la cuarentena han vivido juntos en la casa de actor argentino que se encuentra en Valle de Bravo y han compartido divertidos videos llenos de amor, donde muestran lo feliz que están juntos.

Pisa la cárcel Angelique Boyer y así reaccionaron sus fans

"Gracias a Dios nunca he tenido esa experiencia del hate, he tenido más bien suerte en ese sentido, tengo a los mejores fans y trato de no caer en provocaciones, ni que ellos como fan club caigan en provocaciones y se empiecen agredir, no tiene caso, yo alguna vez les dije, no me defiendan, por que nada más son peleas que generan mala energía y yo quiero generar todo lo contrario, podemos borrar los mensajes, sí, pero yo soy de las que no da replica" dijo la joven actriz en la entrevista.