Angelique Boyer regresa a México; Sebastián Rulli la recibe muy sabroso

Luego de su viaje de relax a Francia, todo parece indicar que la actriz Angelique Boyer regresó a México y este fin de semana se vio muy consentida por su pareja, el también actor Sebastián Rulli con quien lleva siete años de relación y quien la recibió ¡muy sabroso! con especial platillo.

Dicen que el amor llega por el estómago, y es que puede ser, pues a todo mundo le gusta degustar los mejores sabores y el hecho de saber que su pareja puede llenar esa parte con sus dotes culinarios, siempre es una satisfacción.

Por lo que, el argentino de 46 años dedicó un tiempo como siempre a Angelique Boyer, luego de pasar un tiempo juntos a la llegada de la protagonista de "Vencer el Pasado" (2021), con quien el histrión compartió créditos.

Lee también: Lejos de Sebastián Rulli, Angelique Boyer disfruta Francia y luce radiante

Y aunque la francesa de 33 años no ha dado señales de vida en sus redes sociales de que ya ha vuelto a México al lado de su amor, Sebastián Rulli lo dejó saber tras publicar una historia de fin de semana en su cuenta de Instagram, en la que se le escucha decir:

"Qué creen? oh, sí, hoy tocó asado y estábamos en la duda de hacer un ri-bay o picaña y ganó la picaña porque últimamente ha salido muy pero muy buena... Angie le agregó esto que es piña al estilo brasileño con azuquitar y canela, unos elotes y unas brochetas de verdura que van a quedar muy bien... ¡Hay que festejar, a festejar señores!, aquí les dejo el link para que vean dónde pueden conseguir esta carne deliciosa".

Lee también: Angelique Boyer sigue en Francia mientras Sebastián Rulli cautiva a Claudia Martín

El clip de la historia de Sebastián Rulli fue compartido por la fanpage (página de fans) bajo el perfil cuya publicación indica: "Ayer tocó asado...y esta vez @sebastianrulli ya tuvo la compañía de @angeliqueboye".

Y ante las primeras señales de la ex rubia de ojos azules a México, específicamente a Valle de Bravo, Estado de México, donde vive con el actor, los fervientes admiradores de la pareja ya han dado sus primeras muestras de cariño hacia la pareja:

"Es muy linda mi amor muy linda te amo mucho beso y un abrazo para ti y la mujer que amo" o "Qué maravilloso fin de semana, hermoso Rulli celebrando el regreso de su amada novia Angelique. Me encantó. Que Dios te bendiga poderosamente".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!