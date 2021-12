Después de unos meses intensos de trabajo y del viaje a Francia que hizo para estar con su familia, la actriz Angelique Boyer reaparece con 'Guapo' y Sebastián Rulli se pone celoso. Y es que, como lo hiciera cubana Livia Brito -quien compartiera créditos con la francesa en "Abismo de Pasión" (2012)-, la ojiazul cambió los escotes por un momento de comodidad, posando con alguien muy especial.

Angelique Boyer se valió de unos zarapes y demás cobijos, para cubrirse el frío y disfrutar del día en Valle de Bravo, Estado de México, donde vive con su amor Sebastián Rulli. Y aunque él fue quien la captó en dicha postal, pudo haber tenido un poco de celos de 'Guapo', nombre al que obedece una mascota originaria de México que es parte de sus vidas.

Se trata de un perro, raza Xoloitzcuintle (parecido a los 'Chihuahua') pero de mayor tamaño y casi sin pelo, quien también lució vestido con un suéter a rayas azules y negras... La postal ha encantado a los millones de fans de la querida pareja que sin firmar documento alguno, siguen siendo la 'couple' (pareja) más estable del medio del espectáculo con siete años cumplidos.

Lee también: La foto con la que Angelique Boyer enamoró a Sebastián Rulli muy juntitos

Sencilla y con una mirada dulce y conservando aún su look como Renata Sánchez Vidal -a quien dio vida en "Vencer el Pasado" (2021)-, Angelique Boyer volvió a llamar la atención de chicos y grandes, de propios y extraños y hasta arrancó uno que otro suspiro.

"El Guapo... Lo amo con locura... Gracias por esta foto amor @sebastianrulli y por compartirme a este bicho tan hermoso", se lee en la descripción de la postal que muy amablemente tomó el ahora protagonista de "Los Ricos También Lloran" el remake de la hisoria de los 70's del mismo nombre; mientras que la ubicación de la publicación indica que Angie se encuentra en su Home Sweet Home (Hogar, Dulce Hogar).

Lee también: Tras Vencer el Pasado, Erika Buenfil no olvida a Angelique Boyer; así la recuerda

La actriz Grettell Valdez, quien fue su compañera y rival de amores justamente por pelear el amor de Sebastián Rulli en "Lo que la vida me robó" (2013), se pronunció con una tercia de corazones, mientras que Alejandra Robles Gil -la actual protagonista de "Contigo Sí" (2021), y quien también compartiera créditos con Boyer en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) como su hermana menor, no dejó de expresar: "Tan bonita siempre" seguido de un corazón rojo.

Adrián Uribe fue otro de los famosos que reaccionó a las instantáneas de Angelique Boyer con otro corazón rojo, así como Luz Ramos, Renata Notni, Adriana Louvier, Yanet García, Beatriz Moraya, Fernanda López y Aarón Malibú, quien inmortalizara a Angelique Boyer en su personaje de "Teresa" (2010), tras crear una barbie como Teresa Chávez, la hembra mala que la novia de Sebastián Rulli interpretó hace más de una década.

Pero el comentario que más salta a la vista y que sin duda, ha vuelto a enamor a chicos y grandes, es el del argentino de 46 años: "Mis amooores!!!!", que ha recogido por lo menos, un total de 1,336 'me gusta' y 27 respuestas. Al momento, Angelique Boyer, ha derretido con 'Guapo' a su lado, a no menos de 304,866 fanáticos y se pueden leer alrededor de 1,800 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!