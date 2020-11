Angelique Boyer posa desde paradisiaco lugar y Sebastián Rulli reacciona

La actriz Angelique Boyer es una de las favoritas del público y tras protagonizar "Imperio de Mentiras" y haber sido recientemente junto a Sebastián Rulli, una de las cuatro parejas que condujeron los Premios TVyNovelas 2020, mismos que se llevaron a cabo de forma virtual, ha dejado de nuevo boquiabiertos y con el ojo cuadrado a sus admiradores

La actriz de origen francés, disfruta mucho de los paisajes naturales y de interactuar con la naturaleza y más los fines de semana; así lo ha dejado ver en su cuenta oficial de Instagram; en la que precisamente ha cautivado de nuevo a sus más de 12.7 millones de seguidores.

Fue el pasado domingo que Angelique de 32 años, no ha dejado duda de su belleza y tremenda figura, al lucir un bikini color azul con el que resalta atlética figura; además de que la actriz aparece posando a lo ancho de la lancha en la que paseaba por el lago Cascada de Velo de Novia en Avándaro, Estado de México.

Y además de lucir figura de infarto, no dudó ningún segundo en describir la singular fotografía como: "No se necesita subtítulo"; sabiendo que realmente la imagen puede no tener nombre debido que a muchos ha dejado sin palabras o sin aliento cuando ven la fabulosa instantánea.

Las actrices Renta Notni, quien trabajó junto a Sebastián Rulli en "El Dragón", Michelle González, Fernanda García, Luz Ramos, Michelle Ranaud, Yanet García, María León, entre otras, han reaccionado maravilladas de ver a Angelique posando con esa figura de la que es poseedora.

Sin embargo, quien no pudo dejar de comentar (y quien seguramente fue el que le tomó la foto) fue Sebastián Rulli quien expresó: "My Paradise!!!" (Mi Paraíso!!!). A su comentario, también se unieron Grettell Valdez, quien emocionada comentó: "Todo eso... eres espectacular baby". Por su parte la actriz Lola Meritano reaccionó con un "Divina" y un corazón morado.

La instantánea ha logrado un total de 546,733 corazones rojos y un sinfín de comentarios que destacan la belleza de la actriz.

