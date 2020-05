Angelique Boyer muestra su lado atrevido con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en una de las parejas favoritas del medio del espectáculo, la cuarentena los obligó a mantenerse más activos en sus redes sociales y sobre todo en la aplicaciónd e Tik Tok en donde se han convertido en todos unos reyes. Justamente hace un par de horas Angelique Boyer mostró su lado más atrevido y romáctico en dicha app, pues le quitó la camisa a Sebastián Rulli y le dio un apasionado beso.

La protagonista de Terese mostró su lado más atrevido al perder toda cordura y quitarle la camisa a Sebastián Rulli, además de lanzarlo a la cama y abalanzarse sobre él para darle un apasionado beso, pues ¿quién se podría resistir a los tremendos encantos del actor?, seguramente ninguna mujer, siendo Angelique Boyer la envidia de muchas.

"Cuando sabes que tienes que aprovechar al máximo los días", escribió Boyer junto al atrevido video que compartió en sus historias de Instagram, el cual ha generado un sinfín de comentarios.

Desde el 2014, Angelique y Rulli, iniciaron una relación tres años después de que ela ctor terminara su relación con la actriz y modelo argentina Cecilia Galliano mientras que Boyer terminó con el productor Alberto Castro. Recientemente Boyer y Rulli se han convertido en una de las parejas favoritas, pues cada vez que comparten una imagen o video en Instagram o Tik Tok se vuelven tendencia rápidamente.

Sebastián Rulli quien siempre se ha comportado como un caballero con Boyer recientemente reveló que es lo que nunca ha hecho frente a la actriz, además de confesar algunos detalles íntimos cómo su posición favorita a lo que el actor repsondió lo siguiente.

Rulli fue cuestionado sobre que posición sexual prefieren él y su actual pareja y que practican normalmente, por lo que el actor no se quedó callado y aseguró que le gustaba probar de todo."No me gusta limitarme, pero podríamos andar de caballito si quieres. Yo nunca me he tirado un gas enfrente de Angelique", señaló.