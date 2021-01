Angelique Boyer ¡lució como nunca!; provoca reacciones

La actriz Angelique Boyer, quien ocupa un lugar privilegiado en la pantalla de televisión en México, ha vuelto a provocar reacciones, luego de hacer una sesión de fotografías para una revista con las que ha dejado con la boca abierta a más de uno; pues aunque las imágenes no son tan atrevidas, demuestra el talento ante la cámara, de la actriz de origen francés.

Angelique Boyer no se quedó atrás de otras reconocidas actrices y apostó por realizar algunas postales destacando su belleza y así mismo compartió su primer trabajo editorial del 2021 para It's a Jess Magazine, a través de su cuenta oficial de Instagram. Así describió su trabajo la actriz de telenovelas:

Primer editorial del año 2021... Blanco o negro. Ying Yang... Conociendo el lado más oscuro de nosotros mismos, de los demás, trabajarlo, tocar fondo para entender, revalorar y allí en luz despertar... Que año tan sincero. Gracias JESS", por lo que Angelique Boyer provocó miles de comentarios, empezando por el actor Sebastián Rulli, a quien ha tenido como pareja por seis años.

"Hermosa en todos los colores y sabores!!!! Con o sin luz... siempre brillas. Gracias por inspirarnos con tu sensibilidad".

Por su parte, la publicación brasileña agradeció a Angelique, haber sido la que encabezó su trabajo editorial este 2021: "Angelique Boyer. We are really happy to share our first editorial of 2021" (Angelique Boyer. Estamos muy felices de compartir nuestro primer editorial de 2021).

En una segunda postal, en la que la protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020), fue contundente con un claro mensaje, mientras luce su inigualable belleza: "El tiempo no borra, ubica".

Descripción que de la misma forma hizo reaccionar a Rulli, quien siempre apoya sus proyectos: "Que el tiempo siga ubicándonos en donde mejor nos hace!! Gracias a Dios que a mí, lo hizo a tu lado!!! Te Amooooo".

Por supuesto, se unieron al éxito de Angelique cientos de miles de fans y algunos colegas y amigos del medio del espectáculo, con los que la actriz de 32 años, quien ama la naturaleza, ha trabajado por más de dos décadas, desde que debutó en México.