Angelique Boyer llega a sus 33 años con emotivo mensaje de Sebastián Rulli

A muy tempranas horas de este domingo 4 de julio, la actriz Angelique Boyer empezó a recibir regalos y mensajes de sus fanátic@s por su cumpleaños número 33; no obstante, fue el actor Sebastián Rulli -su pareja desde hace siete años-, quien la consintió entre otras cosas, con un emotivo mensaje que se lee en redes sociales.

Desde el sabado por la tarde, Sebastián Rulli compartió en sus historias de Instagram un momento familiar con su hijo Santiago, la propia Angelique Boyer y su amigo Julio Arroyo, en el que jugaron videojuegos con una consola virtual y una pantalla de televisión; lo que indica que ya empezaban a celebrar el cumpleaños número 33 de la actriz de origen francés.

Hace unas horas, el argentino felicitó públicamente a su novia con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, al pie de una postal en la que la también protagonista de la telenovela "Vencer el Pasado" que está próxima a estrenarse-, aparece luciendo un coqueto bañador de dos piezas e hincada en el yate en el que normalmente pasean por la laguna de Valle de Bravo, Estado de México -donde viven juntos-; aunque en la ubicación del post enuncia: "Feliz cumpleaños".

"FELIZ CUMPLEAÑOS MI CIELOOOOO, MI AMOOOOR!! @angeliqueboyer Que sea el mejor de todos hasta hoy. El año de la Maestría!! Del grado alto de conciencia espiritual. Este año es “Mágico”… como TÚ

Representa el ideal del amor en su más pura expresión, significa entrega, sacrificio y compasión. Este año tiene una vibración especial, tienes el potencial en tus manos de generar una evolución infinita. Es el año para ser más feliz!!!"...

Por otro lado, el histrión de 45 años expresó: "Qué afortunado soy de poder festejarlo a tu lado y ojalá vivir la mayor cantidad de esos momentos juntos. Que sigas cumpliendo sueños y más años como éste!

Te mereces todo lo bueno y más!!! Te Amo!!! #happybirthday #queloscumplasfeliz #felizcumpleaños #teamo #tantiauguri #bonanniversaire #behappy #avivirconamor".

Por supuesto, los fanáticos de la pareja de famosos y algunos fans, han reaccionado a dicha publicación por parte de Rulli; la actriz Verónica Jaspeado -quien compartió créditos con ambos en "Lo que la vida me robó" (2014), ha posteado seis corazones rojos.

La actriz Gabriela Ribero, quien también fue parte de dicho melodrama y ahora comparte foros de grabación en "Vencer el Pasado", también expresó su admiración: "Que bien expresas tus sentimientos Sebas. Amo que estén juntos celebrándose! Se merecen todo lo que tienen y más!!".

Jéssica Coch, también se sumó a las felicitaciones de Angelique Boyer: "¡Feliz cumple, Angy! Que la vida te siga sorprendiendo con puras bendiciones, lo mereces. Tq ( ya tu sabes)"; mientras que el también argentino Diego Olivera halagó a su paisano y felicitó a Boyer: "Eso bro!!! Felicidades Reina @angeliqueboyer".

Raúl 'El Negro' Araiza, celebró también la fiesta virtual que Sebastián Rulli le preparó a su novia: "Felicitamela porfa hermanoooo besos a los dos!" y el periodista de espectáculos de Televisa, Jorge Ugalde, no pudo dejar de felicitar a la protagonista de telenovelas: "Muchas felicidades querida @angeliqueboyer que la pases muy pero muy bien y que @vencermx sea un logro más en tu exitosa carrera!!! Te quiero!!!".

Angelique Boyer llega a sus 33 años con emotivo mensaje de Sebastián Rulli. Foto: Historias Instagram Sebastián Rulli

El actor Carlos de la Mota, expresó: Felicidades Angy !!! Mil bendiciones!" y la periodista y escritora Martha Carrillo no fue la excepción: "Felicidades Angy!!!! Te deseo un gran año lleno de bendiciones!!!! te quiero"; por su parte, la fanpage (página de fans) @srlive.rulli, también expresó:

"Feliz cumpleanos Angie!!! Que los sigas celebrando por muchos años más al lado de Sebas y de las personas que te quieren. Que tu vida este llena de amor, alegría y felicidad y que todos tus suenos se hagan realidad. FELICIDADES!!! Te quiero mucho".

Pero fue la propia actriz de 33 años, quien no pudo dejar de agradecer este reconocimiento que el amor de su vida le ha hecho a través de su post: "Gracias vida de mi amor... por cada sentimiento que me provocas por las risas y amor que me das! Te amo con todo mi ser", mismo que ha logrado 656 'Me gusta'.

Al momento, la publicación de Rulli, ha cautivado a 232,042 seguidores y se pueden leer más de 2,800 mensajes.

