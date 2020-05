Angelique Boyer y la vez que estalló al ESCUCHAR Güero Castro

Angelique Boyer dio una tajante respuesta al ser cuestionada sobre la relación que tuvo con el productor El Güero' Castro. La protagonista de Teresa no le agradó para nada que la cuestionaran sobre el amorío que tuvo con el productor por lo que estalló al escuchar Güero Castro.

Angelique Boyer fue entrevistada por Aurora Valle hace algunos meses durante el programa Confesiones, en donde la actriz mostró su molestia al escuchar el nombre de José Alberto Castro y dio una tajante respuesta. Pese a que la entrevista ocurrió hace un par de meses la polémica se volvió a revivir.

Aurora Valle le preguntó en un momento de la entrevista a Angelique Boyer sobre el romance que tuvo con el productor de Televisa por lo que ella respondió que fue una etapa muy difícil en su vida.

"Definitivamente no, fue una etapa súper ruda de mi vida", dijo en su momento. Sin embargo, esto no paró ahí, pues Valle cuestionó a Boyer sobre si sus padres estaban de acuerdo con su noviazgo con El Güero Castro por lo que la actriz fue tajante con su respuesta dejando claro que no le interesaba seguir hablando de este tema que no le interesa en lo absoluto.

"He dejado el pasado atrás y sabes qué Aurora, la verdad no me gustaría hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces, no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa", contestó Angelique.

Actualemente , Angelique Boyer tiene una relación con el actor argentino Sebastián Rulli, quienes son considerados una de las parejas favoritas del medio del espectáculo. Tanto Angelique como Sebastián se han mantenido muy activos en las redes sociales tras la cuarentena obligatoria que enfrenta e mundo tras la pandemia de coronavirus.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son todos unos reyes en Tik Tok, con sus divertidos videos y sus muestras de amor han ganado más popularidad en las redes sociales.