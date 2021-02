Angelique Boyer dijo 'Sí me caso' y no fue a Sebastián Rulli

Ésta fue la vez que Angelique Boyer recibió una propuesta de matrimonio a la cual dijo que sí, y no fue precisamente de su novio Sebastián Rulli... ¿De quién fue dicha propuesta? Pues no es fácil adivinarlo, debido a que la actriz de origen francés ha tenido varias parejas del medio artístico desde que debutó en los melodramas de Televisa.

Tras el éxito obtenido de "Imperio de Mentiras" (2020), telenovela que Angelique Boyer protagonizó junto a Andrés Palacios, se ha tomado un tiempo de descanso para hacer lo que más le gusta, que es disfrutar de la naturaleza, hacer ejercicio y conceder algunas entrevistas a diferentes medios.

Como la que dio el pasado 30 de enero al escritor Javier Ibañez "Wannabe", en la que reveló algunos datos de su vida personal y algunos gustos y preferencias, misma que se puede ver en el canal oficial de YouTube del comunicador.

Cuando el también llamado Escritor Wannabe le cuestionó sobre alguna anécdota que haya tenido con algún fan, sorprendentemente Angelique contó:

"¡Ijole!, es que tengo muchos muy queridos que por suerte he podido conocer y nos seguimos encontrando y cada vez que voy a su ciudad o cada vez que ellos vienen, pues trato de compartir un poco con ellos. Cada vez que vamos a España, igual se junta una buena banda, y pues alguna anécdota... En Brasil me pidieron matrimonio y dije que sí". Y mientras ambos reían, Javier le dijo: "Ok, ya sé, para hacerlo".

Y es que la misma charla y sobre todo, la revelació de Angelique causó sensación luego de que después de seis años de relación con el actor Sebastián Rulli, no se ha sabido que le pida matrimonio o que decidan tener hijos, pues aunque Sebastián ya es papá Angelique aún no ha experimentado el hecho de ser madre.

Sin embargo, ambos famosos han dicho que se sienten muy agusto, así, viviendo juntos y que no necesitan de un domcumetno que avale su amor para poder amarse libremente. Y claro que los dos lo ha demostrado tras haber hecho un par de telenovelas cada quien por su lado y conviviendo con diferentes y apuestos galanes y guapas actrices, lo que podría haber representado una tentación para cualquiera de los dos.

Así que es posible que aún falte algún tiempo para que Sebastián Rulli le pida matrimonio a Angelique Boyer y diga: "Sí acepto", pero esta vez al actor.