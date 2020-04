Angelique Boyer consuela a Sebastián Rulli ante pérdida de amigo

Recientemente Angelique Boyer y Sebastián Rulli anunciaron la pérdida de su mejor amigo; su mascota Guacho, la cual había acompañado al actor desde 2007. La muerte de su mascota consternó mucho a ambos pero aún más a Sebastián Rulli, pues fue con él con quien compartió mucho más tiempo.

"Gaucho : Desde que nos conocimos nos hicimos inseparables. Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasion(2007) y estabas tan sucio y desprolijo que te decían El Mugres. Después de llevarte a la veterinaria te devolvieron pelon y estabas tan Felíz, juguetón y cariñoso, que te adopte y bautice como “El Gaucho”. Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del Guapo... que no conoce la vida sin que estés a su lado. Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre. Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiendome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables. GRACIAS por Tanto Mi GAUCHO. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa En Paz", escribió el actor.

Tras este duro golpe, el actor de Rubí comaprtió en sus historias de Instagram que su novia, Angelique Boyer, lo consintió con un delicioso platillo, que ella misma lo preparó. “Que bárbaro mi amor, el mejor servicio del universo y con mucho amor, gracias mi cielo, estás haciendo algo impecable, tiemblen chefs”, expresó Rulli.

Con este lindo detalle de Angelique Boyer queda claro que la pareja se consiente uno al otro. Sebastián Rulli y Angelique Boyer son unas de las parejas que más se ha mantenido activa en sus redes sociales, pues día a día han sorprendido a sus millones de fans con divertidos videos en sus redes sociales. Pues no tienen mucho tiempo que debutaron en la aplicación del momento llamada Tik Tok, y ya cuentan con millones de seguidores.