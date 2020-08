Angelique Boyer: Sebastián Rulli rompe en llanto tras hablar de su hijo Santiago

Santiago Rulli Galliano, es el hijo de Sebastián Rulli y Carmen de la Trinidad Galliano, mejor conocida como Cecilia Galliano, quienes conservaban una relación sentimental entre 2007 y 2011. Como fruto de su gran amor, Santiago nació en 2010, en la actualidad tiene 10 años. En entrevista con Yordi Rosado, para su programa "La última y nos vamos" de Unicable, el actor abrió su corazón y revivió el pasado hacia diez años atrás.

Para nadie es un secreto que mientras Sebastián Rulli era pareja de Cecilia Galliano, surgió el amor entre Sebastián y su actual pareja, Angelique Boyer, con quien ya lleva seis años de relación; sin embargo, el actor argentino recuerda todo lo sucedido en torno al embarazo de Cecilia y el momento del nacimiento de su hijo Santiago, momento en el que rompe en llanto.

El protagonista de "El Dragón: El regreso de un guerrero", considera que siempre ha sido una persona muy estable por mantener relaciones largas, por lo que asegura que no ha sido muy enamoradizo.

"La verdad es que fui siempre de relaciones largas, me acuerdo que mi primera relación fue a los 16 años, un noviazgo formal y me duró tres años y medio más o menos porque también 'me agarró' justo en la época en la que empecé a viajar y la distancia destruyó la relación, aunque siempre me gustó tener una buena relación con mis ex".

Para el protagonista de "Rubí" (2004), es importante tener estabilidad en todos los sentidos, pues asegura que cuando existe ésta en la vida de una persona, todo lo demás fluye por sí solo.

"Me gusta la estabilidad. Soy una persona muy estructurada, yo creo que la estabilidad ayuda a que todo lo demás se pueda acomodar más fácilmente, cuando estás emocionalmente inestable es más difícil el trabajo, es más difícil descansar es más difícil soñar, y bueno, por suerte todo se fue acomodando. Lástima que elegí -o la vida me fue llevando- a la carrera más inestable que pueda existir, que es el arte, el entretenimiento y este sueño de ser actor que no sé cómo llegó a mi vida, ya sabes..."

Respecto a los inicios de su carrera, al cuestionamiento sobre si la ha pasado bien, el argentino asegura que de lo mejor, que ama a las mujeres y les deja un mensaje a su público femenino: "Amo a las mujeres, si de algo pueden estar seguras todas es que no soy gay", incluso el actor cuenta que tiene muchos amigos gay que han querido con él y no lo han logrado.

Jordi recuerda que a partir del 2004, cuando protagonizó la historia de Rubí al lado de Bárbara Mori y Eduardo Santamarina, debido al éxito del melodrama, se vendrían más protagónicos uno tras otro; tres años más tarde empieza la relación con Cecilia Galliano.

Respecto a ello, el conductor recuerda que así como algunas parejas más del medio artístico, su realación con Galliano no funcionó; sin embargo, Sebastián fue como una figura paterna para Valentina, hija de la actriz y conductora argentina, por lo que ante el cuestionamiento sobre si les costó trabajo como pareja tener a Santiago, la pareja de Angelique Boyer, responde:

"Si, yo quería tener una familia y Cecilia también, y bueno, todo pareciendo ser perfecto, queriendo tener a un hijo, luego la vida te va demostrando la reaidad y era complicado... se hizo un tratamiento, no pegó, lo volvimos a intentar, pegó, a los dos meses lo perdió y eso fue bien difícil, sobre todo para ella... y yo le dije: 'ya no'... esto de tener que ver a cada rato la hora, el día, sinceramente lastima mucho la relación y bueno, dijimos ¡ya basta! y cuando menos se lo esperaba uno, de repente, Dios quiso que pegara, entonces sinceramente fue una emoción hermosa".

¿Te acuerdas cómo te dijo? preguntó Yordi, Sebastián lo recuerda perfectamente: "Sí, fue en un Día del Padre y me dio la tarjetita de ¡Feliz Día del Padre! y yo como que no entendía... me imaginaba que por ser "papá" de Valentina, pero no, luego me lo aclaró y me lo mandó con la prueba [de embarazo] y bueno, fue muy bonito, no caía yo en la emoción y bueno, ya vino todo lo demás, el embarazo y post parto y el Baby blue y todo... bueno, lo demás es historia y que muchos ya la conocen".

El día que Sebastián tuvo a su hijo en sus manos, fue uno de los momentos más importantes de su vida, al asegurar que es una de las sensaciones más representativas del ser humano.

"Fue la sensación más fuerte que uno puede sentir, yo creo que uno es papá cuando recibes al bebé; yo tuve la fortuna de estar en el parto y lo vi salir... ya tenía la indicación de parte de Cecilia que lo siguiera a él, porque ya sabes, porque también era muy obsesiva con el cuidado, de que no fuera a caerse, entonces, bueno yo sabía que estaba controlada la situación porque fue cesárea y me fui con él y estuve viendo ahí toda esa situación tan extraña que no puedes creer cómo manipulan a un bebé recién nacido..."

Y agregó: "Es algo muy fuerte, pero bueno, lo pude sentir, lo pude ver, y ver cómo él conectó con su mamá cuando de repente llora y luego lo acercan a su mamá y se queda en paz... una situación muy, muy bonita, y bueno, ahí mi vida cambió para siempre, yo creo que ser papá es lo más drástico para quien se toma en serio esa responsabilidad, ha sido maravilloso".

El actor rompe en llanto cuando se le cuestiona ¿qué significa Santiago para él? "Pues Santi para mí es mi responsabilidad más grande. ¿Y qué papá quieres ser tú?, continúa Yordi, a lo que el galán de telenovelas responde: "Espero ser el mejor papá". A la pregunta sobre en qué aspectos siente que hace muy su papel como papá, el actor responde: "Creo que lo amo muy bien".

Por otro lado, el actor abrió su corazón respecto a la relación que lleva con Santiago: "Creo que lo lindo es ver crecer a tu hijo sano, contento, y que le guste hablar contigo [refiriéndose a él mismo] y que se sienta pues, él, ¿no?".

Por ultimo, en cuento a la situación sobre si le gustaría tener hijos con Angelique Boyer, con quien tiene seis años de relación, el actor responde:

"No lo sé, yo soy papá, entonces no tengo esa necesidad, sinceramente no me imagino con más hijos; nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos y no se va a truncar ningún sueño ni ninguna frase hecha desde antes. Hoy por hoy tengo todo y tengo a la mejor relación del mundo con la mejor mujer del mundo, que si ella en algún momento lo necesita, no estoy cerrado pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo, hoy por hoy estoy pleno y siento que Angie también, entonces ¿para qué forzar las cosas?".

"O sea, no tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien, sea cual sea la circunstancia", concluyó el actor.

