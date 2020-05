Angelique Boyer: Sebastian Rulli revela lo que nunca ha hecho frente a ella

Angelique Boyer y Sebastian Rulli se han consolidado como una de las parejas favoritas del medio del espectáculo , además de ser uno de los reyes de Tik Tok, con sus divertidos videos han ganado gran popularidad en dicha aplicación. Recientemente el galán de telenovelas reveló algunas intimidades con su pareja actual, Angelique Boyer, en donde indicó lo que nunca ha hecho frente a ella.

Durante una entrevista para el programa Suelta La Sopa que el histrión confesó algunas intimidades atrevidas que práctica con la protagonista de Teresa. Sebastian Rulli reveló que él y Angelique Boyer no se limitan a una sola actividad.

Rulli fue cuestionado sobre que posición sexual prefieren él y su actual pareja y que practican normalmente, por lo que el actor no se quedó callado y aseguró que le gustaba probar de todo."No me gusta limitarme, pero podríamos andar de caballito si quieres", expresó Rulli.

El actor, quien en todo momento se ha mostrado como un caballero, también aprovechó los cuestionamientos para revelar que es lo que jamás ha hecho frente a Angelique Boyer, en estos cinco años que llevan de relación. "Yo nunca me he tirado un gas enfrente de Angelique", afirmó Sebastián.

El protagonista de El Dragón también señaló cuál es la parte de su físico que no le gusta. Sebastían indicó que cree que sus piernas son muy flacas, pero pues, afortunadamente existen los pantalones para que no se note. "Siempre he sido muy pata flaca, lo bueno es que soy hombre y uso pantalón largo y tan tan", concluyó.

Angelique Boyer y Sebastian Rulli comenzaron su noviazgo en el 2014 , años más tarde que de Rulli concluyera su matrimonio con la conductora argentina Cecilia Galliano y Boyer había venía de la ruptura con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien era 25 años mayor que ella y por el que tuvo muchos problemas con su familia.

“Primero me tuve que salir de mi casa. Definitivamente no (lo aceptaban), batallé muchísimo con eso. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, detalló en una entrevista con el programa Confesiones con Aurora Valle.

Actualmente Sebastián y Angelique Boyer son una de las parejas más estables del medio artístico y aunque llevan cinco años de noviazgo aún no planean casarse.