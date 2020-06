Angelique Boyer: Sebastián Rulli cuenta el bochornoso error del vestido

Fue el pasado mes de marzo del 2019 que Angelique Boyer vivió un bochornoso momento durante la ceremonia de los premios TVyNovelas. Y es que la actriz y su pareja Sebastián Rulli acapararon todas las miradas del público y los fotógrafos que se encontraban en el evento debido a que traía puesto el vestido al revés.

Las acechadoras miradas del público y de los fotógrafos, quedó sin duda, en el recuerdo no solo de la pareja sino de todos los televidentes. Luego de varios meses de haber pasado por el bochornoso momento, finalmente el galán de telenovelas, Sebastián Rulli se atrevió a hablar de lo que pasó y el motivo por el que no pudo advertirle a su novia que traía el vestido al revés. “Cuando la vi en casa, cuando se cambió, yo nunca había visto el vestido hasta el momento en que se lo puso ya para salir. Ya sabes, al cinco para las 10 ella tenía que estar ya lista y era tres para las 10 y todavía no”, señaló el actor durante una entrevista al programa El Break de las 7, de Univision.

El actor argentino confesó que desde que vio a su novia notaba algo raro en su look, por lo que no dudó en decírrselo, por lo que ella también le externó que se sentía un poco incómoda por el escote. “Entonces de repente aparece y yo la veo muy guapa, evidentemente preciosa, pero como que le digo: ‘mi amor, creo que tienes que taparte un poquito porque el escote está muy marcado, muy abierto. ‘Sí, no sé, está incómodo’, me dice ella”.

El actor confesó que uno de los motivos por los que no le pudo decir a su novia que el vestido estaba mal puesto fue porque nunca lo había visto, hasta que ella salió de su casa. “¿Cómo le voy a decir que está al revés, si yo nunca había visto el vestido? Ni sabía cómo era, nunca había visto una foto, entonces evidentemente jamás imaginé que no tenía una referencia, o no se dio cuenta que estaba al revés. Se lo acomodó un poquito más y sí, le quedaba muy bien”, agregó.

Rulli contó que mientras desfilaban por la alfombra roja, él recibió un mensaje de una persona en donde le informaba que el vestido estaba al revés. “Fuimos al evento y cuando estábamos ya en la alfombra roja, a mí me mandan un mensaje, porque ella no tenía celular, en donde me dicen que los diseñadores mandaban a decir que estaba puesto al revés. Entonces yo, muy sutilmente le digo: ‘mi amor, tranquila, todo está bien, te ves hermosa, quiero que sepas nada más que me están informando que está al revés (el vestido), pero no pasa nada”, contó el argentino.

Sin dudarlo, Angelique Boyer, salió corriendo y se fue directo al baño, sin embargo, todo mundo se percató de su error por lo que pasó un momento bochornoso. “Y ahí fue el torbellino, salió corriendo al baño y se cambió y yo tranquilo, con toda la paciencia de que un caballero debe tener con su mujer, la esperé y ya salió, todo muy bien. La verdad es que se veía preciosa igual, nada más que todos se dieron cuenta que se lo había cambiado y ya no había manera de evitarlo, y no a todo el mundo le queda bien un vestido al revés”, finalizó Sebastián.

Actualmente Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más estables y queridas del medio del espectáculo.