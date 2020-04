Angelique Boyer IMPRESIONA con su belleza a Yaneth García

Angelique Boyer es toda una sensación en las redes sociales, pues se ha convertido en toda una celebridad tanto en Instagram como en Tik Tok. Sus videos al lado de su pareja Sebastián Rulli han llegado hasta el lugar más oculto del mundo, pero sin duda, su belleza y carisma es lo que más agrada a sus millones de fans.

Recientemente la protagonista de Teresa llamó mucho la atención al compartir una fotografía en la que resaltó su belleza. La imagen obtuvo muchos Me Gustas y un sinfín de comentarios entre los que destacó el de la influencer Yanet García y su amado novio Sebastián Rulli.

En la fotografía, Angelique Boyer posa con su mirada cautivadora hacia la cámara, donde resalta el color azul de sus ojos y su sonrisa, motivo por el que hasta la famosa Chica del Clima decidió opinar.

"Hermosa", comentó la influencer. Mientras que Rulli no se quedó callado ante tanta belleza por lo que no dudó en decirle que ella era su luz. "Tú eres luz", escribió el guapo argentino. Recientemente los actores anunciaron la lamentable noticia de la muerte de su mascota, Gaucho, el cual había vivido con ellos durante años por lo que les dolió su partida.

Fue Sebastián Rulli el que más resintió la pérdida de su mascota por lo que dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para luego compartir un video con fotografías junto a su perrito.

"Gaucho : Desde que nos conocimos nos hicimos inseparables. Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasion(2007) y estabas tan sucio y desprolijo que te decían El Mugres. Después de llevarte a la veterinaria te devolvieron pelon y estabas tan Felíz, juguetón y cariñoso, que te adopte y bautice como “El Gaucho”. Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del Guapo... que no conoce la vida sin que estés a su lado. Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre. Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiendome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables.

GRACIAS por Tanto Mi GAUCHO. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa En Paz", escribió el actor.