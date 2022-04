Angelina Jolie visita a los niños ucranianos ingresados en un hospital romano

La actriz y activista estadounidense Angelina Jolie visitó por sorpresa a los niños ucranianos ingresados en el hospital Bambino Gesú de Roma y transmitió su preocupación por el futuro incierto que encaran, explicó este jueves la artista en sus redes sociales.

Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde 2012, pudo saludar e interesarse el pasado miércoles por la situación de los 31 pequeños de Ucrania acogidos debido a la guerra en este centro pediátrico, el mayor de Europa y propiedad del Vaticano.

El "hospital del Papa" atendió a un total de 130 menores ucranianos desde que estallara la invasión rusa, el 24 de febrero, de los que 31 permanecen ingresados en sus instalaciones, explicaron a Efe fuentes médicas.

"Rezo por el final de esta guerra. Ese es el único modo de detener el sufrimiento y las huidas de la zona del conflicto. Es horrible ver que los niños pagan el precio, en vidas perdidas, una salud herida y con traumas", declaró la actriz.

Jolie, que según los medios de comunicación se encuentra en la capital italiana por motivos laborales, también expresó su preocupación por el "futuro incierto" que estos niños afrontan tras este varapalo.

Su visita se produjo el mismo día en el que ACNUR confirmó que en un solo mes, casi cuatro millones de ucranianos huyeron de su país, mientras que otros seis millones y medio son desplazados internos. EFE

La también actriz de "Maléfica" (2014), utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de paz al mundo:

"I met child refugees in the Paediatric hospital Bambim Gesu in Rome, who've been evacuted from Ukraine and face an uncertain future. Like many others I'm prying for an end to the war. That is the only wy to stop the sufferig and displacement".

"Conocí a niños refugiados en el hospital pediátrico Bambim Gesu de Roma, que han sido evacuados de Ucrania y se enfrentan a un futuro incierto. Como muchos otros, estoy buscando el fin de la guerra. Esa es la única manera de detener el sufrimiento y el desplazamiento", se lee en Español.

Con información de UCRANIA GUERRA / Agencia EFE Roma, Italia / Fotografía Instagram Angelina Jolie

Angelina Jolie visita a los niños ucranianos ingresados en un hospital romano. Foto Historias Instagram Angelina Jolie

