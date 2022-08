Angélica Rivera cumple feliz sus 53, apapachada por sus hijas

El pasado 2 de agosto llegó a los 53 años la ex actriz Angélica Rivera, quien se vio muy apapachada por sus hijas Sofía y Fernanda Castro, quienes le mandaron mensajes a través de sus redes.

La hija mayor de la llamada "Gaviota" compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a su mamá acompañada de la frase "Feliz cumple @angelicarivershoficial". Fernanda posteó un par de fotografías de la ex Primera Dama de México.

"Happy birthday to my superhero [Feliz cumpleaños mi súper heroína]... Gracias por tanto madre", fue el primer mensaje de felicitación junto a una foto donde la actriz luce joven cargando a su hija Fernanda y en otra aparece Angélica en su niñez.

Quien fuera protagonista de la telenovela "Destilando Amor" (2013), celebró su cumpleaños, después de que hace días se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó sus cuentas como parte de la investigación que se realiza sobre operaciones y patrimonio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, con quien estuvo casada.

La investigación de la UIF reveló que "La Gaviota" y algunos de sus familiares, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por más de 112 millones de pesos de 2013 a 2019.

En una de las tarjetas, Rivera consumió 10 millones 453 mil pesos de 2013 a 2017; en otra, su hermana Adriana Rivera Hurtado, hizo retiros por 27 millones 90 mil 859 pesos, entre 2017 y 2019.

Con información de Lorena Corpus / Agencia Reforma MONTERREY, NL / Fotografía Instagram Sofía Castro

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!