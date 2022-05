Angélica Vale y el día que Televisa la echó sin piedad

Tras varios años de manterse alejada del mundo de los melodramas y alejada de las pantallas, hace unos meses Angélica Vale regresó a la televisión para ser juez de la nueva edición de Tu Cara Me Suena, reality que se estrenó el pasado mes de marzo. Previo a su participación en el programa la actriz acudió al programa de Yordi Rosado en donde recordó la vez que fue echada de Televisa.

La estrella de telenovelas juveniles compartió durante su charla con Yordi Rosado cómo fueron sus incios en la televisión, pues aunque muchos piensen lo contrario por ser hija de Raúl Vale y Angélica María, la famosa contó que no tuvo influencias ya que ella no recibió ningún tipo de ayuda, pues con su talento abrió su propio camino e incluso en el camino se topó con grandes obstáculos, como cuando fue echada sin piedad de Televisa.

“No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan”, contó la artista a Rosado. Pero no fue todo ya que la artista dio detalles de este penoso y doloroso momento que vivió durante la década de los 80 cuando ella y su familia fueron vetados de la empresa de San Ángel.

Lee también: Karina Kleiman asegura su éxito como actriz luciendo cinturita al borde de la piscina

¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años?”, expresó la estrella de televisión para posteriormente señalar las causas de su veto.

“Un día el ‘Tigre’ le habla a mi papá (...) y le dijo: ‘Oye, quiero que me hagas unas producciones parta esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé que. Mi papá se pone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”, dijo la actriz.

Sin embargo, ya que los productos televisivos estuvieron listos, el dueño de Televisa se tardó bastante en dar una respuesta por lo que su padre comenzó a darles publicidad en la competencia, razón por la que ella y su familia fueron echados de la empresa.

Lee también: En body de perlitas y medias de red, Aleida Núñez enamora desde el escenario

“Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo: “Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado’”, recordó Vale.

Ante está situación, Angélica Vale confesó que su abuela fue hablar con "El Tigre" Azcárraga y ella la acompañó para aclarar lo que había sucedido, sin embargo, se llevaron una gran sorpresa; fueron sacadas de las instalaciones de la empresa con policías.

“Llegamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los siete años”, compartió. “Me acuerdo la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías, me acuerdo perfecto (...) Pesadilla total porque mi sueño era estar en Televisa, mi sueño era estar en televisión, llegar a hacer una novela algún día era mi sueño dorado”, compartió.

Síguenos en