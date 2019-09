Angélica Vale se despide de su “papá” José José de La Fea Más Bella

La muerte del cantautor mexicano José José, sin duda, una gran pérdida para el medio artístico. Famosos como Angélica Vale han utilizado las redes sociales para despedir al Príncipe de la Canción.

Recordemos que Angélica Vale fue la hija de José José en la telenovela "La fea más bella", y desde entonces la actriz mantuvo una relación con su "papá".

Desde la Secretaría de Cultura lamentamos el sensible fallecimiento del cantante José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José o el príncipe de la canción. Desde los inicios de su carrera, el intérprete de El triste se convirtió en una de las voces más queridas de México. QEPD pic.twitter.com/YRVmEAtcoC — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 28, 2019

“Fue mi papá en la fea, lo adoraba y eso no va a cambiar, me acabo de enterar, mi mamá aún no sabe, le daré la noticia y creo que será muy triste para ella“, dijo.

La Fea Más Bella que se grabó en el 2006 fue un éxito de Televisa.

“Es triste, es lamentable para México la muerte de José, pero también es una gran pérdida para mí, se va una gran persona a la que afortunadamente pude disfrutar y tuve la fortuna de ser su amiga y pude disfrutar su compañía“, señaló la actriz a través de las redes sociales.

"Mi querido “Don Cheps” como cariñosamente te decía. ¡Gracias por haber formado parte de mi vida, por las carcajadas, los recuerdos, los buenos momentos y todo el amor que nos diste a los que estuvimos a tu lado! ¡Te extrañaré siempre!".