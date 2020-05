Angélica Rivera: toda una vida de éxito por nueve años de fracaso

Angélica Rivera, reconocida actriz mexicana que inició su carrera a finales de los años 80's, misma que logró grandes satisfacciones, decidió cambiar el rumbo de su vida radicalmente, echando por la borda toda una vida de éxitos, (literalmente) por nueve años de fracaso; puesto que después de haber estado casada, con el reconocido productor de telenovelas de Televisa, José Alberto Castro (El Güero Castro) y procrear tres hijas con él, renunció a su vida para dedicarse a una mucho más controvertida y llena de sinsabores.

Tras haber ganado las elecciones federales del 2012, Enrique Peña Nieto, quien había sido anteriormente gobernador del Estado de México, y luego de tres años de relación, contrajo nupcias con Angélica Rivera, quien dentro de su aún carrera como actriz, protagonizaba una serie de anuncios propagandísticos del EDOMEX, que en un principio, hacía la cantante Lucero. Incluso existe uno de éstos, en los que La Novia de México, le entregaba la estafeta a Rivera para continuación de los mismos.

Angélica y Enrique empezaron su relación al tercer año de mandato del Peña Nieto en el Estado de México y continuaron al triunfo de él a la presidencia de México, por lo que mantuvieron una relación de nueve años.

Sin embargo el fin de su vida "juntos" fue muy evidente, pues se especula que todavía siendo marido y mujer, Peña Nieto le era infiel con la modelo Tania Ruiz, de quien ahora es pareja.

Y tras su derrota como presidente de la República Mexicana, se especula que ya ni Tania quiere continuar su relación sentimental con él. Y aunque en un principio, antes y después de su divorcio con Angélica Rivera, abarcaron los titulares más importantes de las revistas de élite y espectáculos, hoy no queda ni la sombra.

Por su parte Angélica, se encuentra viviendo en Miami, Florida en el país vecino de Estados Unidos, trabajando muy fuerte, según comentó su hija Sofía Castro en su cuenta oficial de Instagram, para regresar a lo grande al medio del espectáculo.

También, hay quienes aseguran que podría retomar su relación con el Güero Castro, ya que pasaron juntos como la familia la Navidad 2019, además de estar acompañando a sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina. No obstante, Sofía comentó en entrevista a los medios:

“Acostúmbrense a verlos juntos porque tienen tres hijas en común. Se llevan muy bien, tienen una muy bonita amistad. Pero no hay reconciliación” comentó Sofía Castro.

En su intento por regresar a las telenovelas, durante 2019, se dejaba ver que posiblemente podría obtener el papel de la malvada Catalina Creel, para la pasada versión de Cuna de Lobos; sin embargo, la elegida para interpretarlo fue la actriz española Paz Vega.

Aun no se sabe con certeza en qué proyecto esté trabajando La Gaviota; sin embargo, su deseo de regresar a la televisión es evidente, pero ha recibido un fuerte castigo por los compatriotas de México, que no ha conseguido lo que espera, pues los productores no han volteado a verla.