Angélica Rivera impacta con foto y la confunden con Lucero

Desde su separación con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se ha mantenido alejada de lso reflectores de las cámaras, sin embargo, ha aparecido en algunas ocasiones en las redes sociales. Recientemente, el maquillista Alfonso Whaithsman compartió una fotografía en la que se le ve junto a La Gaviota. La imagen fue la locura en las redes, ya que muchos aseguraron que la ex Primera Dama de México se parecía mucho a la cantante y actriz, Lucero.

Radiante y con una gran sonrisa, así es como se le ve a la protagonista de la telenovela Destilando Amor. Con un"Por siempre" y con un emoji de corazón, así fue como describió la imagen el maquillista de las estrellas. Como era de esperarse, la imagen recibió un sinfín de comentarios. Mientras unos admiraban su belleza, otros creyeron que era Lucero y por supuesto no faltaron los comentarios negativos.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de los fanáticos de La Gaviota fue el supuesto parecido con Lucero: “Pensé que era lucero !! “ “Se parece a Lucerito “, Se parece a Lucero” “Le sentó muy bien el divorcio" "Se levantó los párpados y se parece a Lucero", son algunos de los comentarios en la publicación.

No es la primera vez que Angélica Rivera acapara miradas en las redes sociales , desde que dio por terminada su relación con el ex Presidente de México, pues en repetidas ocasiones ha posado para la cámara, tal y como lo hizo en el mes de marzo junto a Alfonso Whaithsman.

Y aunque actualmente, Angélica Rivera no tiene ningún proyecto vigente, esto no impide que cause revuelo en las redes sociales al aparecer junto a familiares o amigos. Pues, es varias ocasiones su hija Mayor, Sofía Castro es la que se ha encargado de compartir imágnes de su madre para que todos sus fans se enteren que esta perfectamente bien.

El Güero Castro: Me van a ver con Angélica Rivera hasta el día de nuestra muerte

Ante la insistencia de saber si Angélica Rivera y su ex José Alberto “El Güero” Castro, retomarían su relación como pareja, el productor de telenovelas dijo hace unos meses, que lo verían con Angélica hasta el día de su muerte. Los rumores de que resurgió el amor entre la ex Primera Dama y el productor, fueron captados en Miamia con sus hijas, por lo que el productor de telenovelas habló al respecto.



Aclaró que aunque se lleva bien con la actriz, la respeta y hasta le tiene cariño, no volverá con ella. "Es una mujer que quiero muchísimos. La quiero mucho porque es la mamá de mis hijas. Tuvimos una relación maravillosa y vivimos una relación muy bonita (...) pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes", platicó "El Güero" a través de un segmento en línea de la cadena Univisión.

