Ángela Aguilar fue la sensación en los pasados Latin Grammy con su sexy vestido rojo entallado que marcó sus curvas, pero mientras el mundo fijaba su atención en ella, la joven cantante suspiraba por alguien más, quien la puso al borde del desmayo.

Con su habitual simpatía e inocencia, la hija de Pepe Aguilar destapó quién es el hombre que le provoca este tipo de sensaciones y se trata de un reconocido cantante que también estuvo presente en la gala del pasado 18 de noviembre, que fue transmitida por TV, y muy cerquita de ella.

En un live que hizo mediante su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar reveló cómo fue el encuentro con este afamado cantautor y qué fue lo que sintió cuando lo vio muy cerca de su mesa, admitiendo que este encuentro la puso muy nerviosa y al borde del desmayo por la emoción.

Lee también: El cantautor Joaquín Sabina confía en regresar ‘pronto’ a los escenarios

En la transmisión en vivo, la intérprete de “Dime cómo quieres” relató su experiencia en los Latin Grammy y cómo se sentía como pez en el agua durante la gala, saludando a los diferentes artistas que se encontraban cerca de ella, como residente y Vicentico, todo muy normal, sin embargo, de repente, se topó con alguien a quien admira profundamente.

“Volteo y veo a un señor con un sombrero caminando lentamente hacia una mesa… Era Joaquín Sabina… ¡Era Joaquín Sabina! Y entonces ahí me empecé a poner nerviosa, me empecé a poner nerviosa, me sudaban las manos, me puse roja, no sabía actuar, tome agua y se me cayó, casi estaba a punto de desmayarme”, reveló la cantante.

Lee también: Ángela Aguilar revela cómo es su relación con Danna Paola, ¿se odian?

“Fue algo muy intenso mi vista de Joaquín Sabina, literalmente lo vi así, estaba aquí… Entonces, casi muero, y algo que pasó es que me dicen ‘Ángela, ya te toca cantar’ y yo nunca he tenido miedo de cantar, a mí no me pone nerviosa cantar, no me pone nerviosa estar en un escenario, ni estar frente a artistas, nada de eso, pero estaba tan nerviosa que yo decía ‘¡Se me va a olvidar la canción, porque le voy a cantar a Joaquín Sabina!’”, agregó Ángela Aguilar.

Con su habitual simpatía, la solista de regional mexicano agregó que le salió muy bien su presentación y que al final de la velada, cuando ya se retiraba de la gala, estuvo a punto de pedirle una fotografía a Joaquín Sabina, sin embargo, cuando quiso alcanzarlo, el cantautor andaluz se metió a su camerino y a ella le dio pena molestarlo.

Ángela Aguilar se retiró un poco triste de la velada, no obstante, una de sus asistentes obtuvo un video del intérprete de “19 días y 500 noches” donde él le mandaba un saludo y le decía que le había gustado mucho su presentación y que había cantado muy bien.

Sin poder disimular su emoción, la hija de Pepe Aguilar se mostró muy feliz pues Joaquín Sabina es su ídolo e incluso reveló que en su cuarto tiene varios pósters de él y que además le sirve de inspiración cuando está escribiendo algún tema, por lo que haberlo conocido en los Latin Grammy fue todo un suceso para ella. Mira el video a partir del minuto 23.

Síguenos en