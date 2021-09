Anette Cuburu revela secreto de Galilea Montijo tras veto de Televisa

La conductora de televisión mexicana, Anette Cuburu habló como muy pocas veces de lo que vivió hace unos años cuando fue vetada de Televisa tras su divorcio con el ejecutivo de la empresa, Alejandro Benítez, además de revelar un secreto de su colega y amiga Galilea Montijo.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Michelle Rubalcava que Anette Cuburu reveló todo lo que pasó hace ocho años cuando Televisa decidió darle la espalda tras su divorcio con el alto ejecutivo de la empresa. Ante está situación, la conductora de 'Venga la Alegría' reveló que de haber sido por la fallecida productora Magda Rodríguez, ella jamás hubiera regresado a la televisión abierta.

"Para mí fue terrorífico porque estar vetado es una estupidez de una empresa que cree que con eso va a lograr algo positivo o algún karma positivo para ellos, cuando todo el mundo necesita trabajo", comenzó explicando la presentadora de Tv Azteca.

Cuburu indicó que lo que vivió fue muy fuerte, pues hubo proyectos en los que le cancelaban un día antes del estreno, y ni Televisa ni Tv Azteca le recibían las llamadas.

"Estar vetada y darme cuenta que cada que iba a hacer una obra de teatro y me la cancelaban, o iba a hacer un show y me lo cancelaban un día antes del estreno, o llamaba a Televisa y no me contestaban, o a TV Azteca no me tomaban la llamada, comenzó a ser una pesadilla", expresó.

De la misma manera, Anette Cuburu confesó que en esos momentos difíciles Galilea Montijo tuvo un papel muy importante en su vida, pues la apoyó en todo momento. "Nos ayudó durante un año muy complicado y nos sacó adelante".

Después de que sus proyectos fueran cancelados, la presentadora de televisión contó que regresó a los foros de televisión fue gracias al programa de MVS Televisión. "Jerry Ramírez me llamó y me dijo: '¡Queremos que estés aquí! A nosotros no nos interesa la orden que está dando fulano de tal que nadie te contrate, nosotros te queremos por tu talento, porque nos gusta tu trabajo y vas a sumar mucho al programa'".

Anette Cuburu expresó que "Hay gente así en la vida, que no tiene corazón y abusa del poder del puesto que tiene para dañar no sólo a mí sino a muchísima gente".

En cuanto a la televisión abierta, la conductora de Venga la Alegría indicó que fue la fallecida Magda Rodríguez quien la trajo de vuelta a la televisión abierta. "Me lleva con Alberto Ciurana, que también es otra muerte que no he podido dirigir, pero se portó conmigo como un rey. Dijo: 'Claro que sí, Anette regresa, lo acepto, es una gran conductora'. Me abrazó y me dijo: 'Aquí ninguna llamada hará que te quitemos tu trabajo'. Son cosas que nunca se olvidan".

