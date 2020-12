Anel Noreña y su larga lista de amores además de José José

Antes de conocer a José José, Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida como Anel Noreña, tuvo un romance con Jorge Villanueva (un reconocido político del México de los años 70's); sin embargo, sus sueños de amor se vieron frustrados con la fallida relación y fue por ese motivo, que la vedette, fijó sus intereses hacia otro lado; lo que le permitió tener diversas relaciones con importantes hombres del mundo de la política y del espectáculo de aquella época.

En una entrevista de octubre del 2010, Anel reveló a Mónica Garza (de TV Azteca) para su programa "Apagando Estrellas", la facilidad que tuvo para lograr llegar al medio que la haría más que una famosa dama de compañía.

La vida de Anel Noreña no fue fácil, pues desde que ella era una niña, su familia pasó a los Estados Unidos de forma ilegal a Los Ángeles, California; lugar donde más tarde su madre y ella buscaron empleo como empleadas domésticas.

Incluso, Anel sufría de sobrepeso, por lo que la dueña de la mansión en la que trabajaban, la llevó con un doctor que le recetó pastillas para adelgazar y fue así que Anel llegó a tener una gran figura física, lo que le sirvió para elevar su autoestima en su vida personal, y tan fue así que se inscribió para participar en el certamen Miss Los Ángeles, en el que quedó en primer lugar.

Posteriormente, se mudó de nuevo a México (su país de origen), en donde empezó a trabajar como modelo y a codearse con las personalidades más importantes de la farándula y la política. Época, en la que la madre de José Joel y Marysol, aceptó dedicarse al oficio más antiguo del mundo como es la prostitución. Fue después de su rompimiento con Jorge Villanueva, que Anel decidió hacer a un lados sus sentimientos y tener un corazón de piedra.

Antes de conocer a José José en 1970, Anel trabajó como dama de compañía de importantes hombres, tras conocer a una señora de nombre Dory, quien la ayudó a entrar a ese mundo.

"Por azares del destino, llego a conocer a una persona maravillosa y por teléfono me dice: 'Oye, mi reina, fíjate que me gustaría mucho invitarte a comer', y yo le dije: 'Sí, claro, ¿pero de qué se trata?', 'Bueno, pues para hacer comerciales o algo así, pero me gustaría mucho conocerte en persona'...", reveló Anel a Monica.

Este primer contacto, fue su entrada al mundo que Anel siempre soñó tener; pues dijo que ella deseaba ser una modelo y vedette que bailara y cantara y se hiciera famosa: "Y ahí conozco a Dory, una señora maravillosa que tenía una lista de invitados que intercambiaban juventud, belleza por halagos metalizados, para ponerlo muy lindo".

También dijo como fue que incursionó en el mundo elitista de las personas con poder, quienes pagaban para tener a las mujeres más bellas cerca de ellos:

"Porque era esposa de quien era [Dory], también tenía una lista interminable de gente maravillosa de México y de fuera que siempre querían y podían tener unas comidas muy maravillosas, y si podían ser adornadas con las flores más bellas del ejido de aquel momento en el país, pues te invitaban".

Anel expresó cómo fue su mejor momento de su vida antes de conocer a José José, el padre de sus hijos, pues antes de sentar cabeza, ella experimentó lo que quiso y se había imaginado en algún momento de su vida:

"Era verdaderamente sensacional para mí, porque conocí a los señores en un momento tan sensacional, donde realmente pueden ser tan lindos, donde no hay más que halagos para ti, donde no hay más que regalos, te dicen que eres lo máximo", dijo sin problemas Anel cuando ya no era esposa de José José.

Mónica Garza hizo énfasis a Anel de que a lo que se dedicaba era a la prostitución en revancha (por la fallida relación con Villanueva); sin embargo, pese a que Noreña aceptó que así fue, dijo que no precisamente había sido por vengarse de su anterior pareja, sino porque era su sueño de vida.

"Olvídate, había champaña, había caviar, había un trío… unos departamentos fabulosos. Era el sueño de mi vida, porque el amor no funciona , no funcionó con Jorge pensé que él era mi vida".

Para la vedette no fue complicado relacionarse íntimamente con hombres a los que no amaba, pues centró toda su atención en lograr lo que quería y sacar adelante a su madre y a sus hermanos, quienes se veían beneficiados con la profesión que Anel practicaba.

“No eran hombres cualquiera, eran unos personajes, que primero y antes de cualquier coloquio había una comida y un porqué se diera eso. No era un encerrón con un hombre que te agarra en la calle y te mete en un motel… era gente fascinante, ¿pues cómo vas a decir que no? con las personas que en ese momento estaban jugando por la presidencia, con gente hermosa de ese México importante".

Por último, Anel dijo que la prostutición era la que practicaban las mujeres que se exhibían en los barrios más pobres y marginados; no obstante, ése no fue su caso, y aunque dijo que su mundo era otro, aceptó abiertamente que también era prostitución a lo que se dedicaba. Pero también dejó claro que es un ofició que se puede ejercer hasta dentro del matrimonio.