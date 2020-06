Anel Noreña junto a José José; la actriz revela su última voluntad

Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, Anel Noreña, ex esposa de José José, sorprendió al revelar su última voluntad y en donde señaló que con él para toda la vida, por ello buscará que entierren sus cenizas junto a las del Príncipe de la Canción. Anel, quien es madre de los hijos mayores del intérprete de El Triste, reiteró que pese a que tienen dudas sobre la autenticidad de las cenizas.

Anel Noreña señaló que ella desea que sus restos estén junto al amor de su vida y de los restos de quien fuera su suegra. “Yo creo que a mí me va a gustar que, si yo muero, voy a arreglar las cosas para poder que mis cenizas las pongan en la misma caja, y voy a quedar con él ahí para toda la vida, eso me hace ilusión… él estando en una bolsita, yo en otra y los huesos de mi suegra en medio”, señaló a Hoy.

La exmodelo, vedette y actriz mexicana de cine, teatro y televisión que alcanzó fama en la década de 1970, año en que también conoció al gran amor de su vida, señaló que pese a que existe la duda de que los restos que están en el panteón sea de José José eso no se va a saber hasta que se realicen las pruebas de ADN.

“Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, yo creo, no sé la verdad… pero lo que sea, para mí, y para ellos también (sus hijos), regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber, que quede claro, pero ha de costar un lanal y todo, y entonces no hay para eso, qué le hayan hecho, que le hayan echado polvo no sabemos, porque eso sí creo que nadie abrió la bolsa, no sé… algún día se sabrá”, declaró la también madre de Marysol Sosa.

La actriz lamentó que aún los hijos mayores (Marysol Sosa y José Joel) y la hija menor Sarita Sosa de José José mantengan una disputa porque el Príncipe de la canción ya esta descansando en paz. " Pepe papá está descansando a todas margaritas, ya en el cielo ya es otra cosa, aquí nosotros, pues hay debates porque qué coraje sería, ¿no?, pero no se va a saber hasta que se abra (el contenedor de las cenizas)", señaló.

Por su parte, José Joel en una entrevista al programa Ventaneando indicó que cuando fue a recoger el cuerpo de su padre en ningún momento se le permitió verlo, ya que solo le entregaron el ataúd. “Pensar que esta gente, de manera tan truculenta y maquiavélica que manejó todo esto, ve tú a saber inclusive si nos dieron las cenizas de mi padre, y lo digo con un nudo en la garganta porque pues bueno, nunca nos permitieron llegar a él , de tal manera que ya que entregaron el féretro no pudimos abrirlo, no pudimos constatar nada hasta estar en México y sí, en efecto venía un frasquito con cierta ceniza, pero volvemos a lo mismo, si estas gentes sabían que de estas ceniza podíamos hacer un ADN y dar con la verdad, pues ve tú a saber qué nos han de haber dado”, reveló en una videollamada.