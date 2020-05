Anel Noreña, exesposa de José José se muestra al natural y decepciona

La exmodelo, vedette y actriz mexicana de cine, teatro y televisión, Anel Noreña, y exesposa del fallecido cantante José José, se volvió tendencia en las redes sociales tras mostrarse sin una gota de maquillaje por lo que le llovieron críticas.

Fue durante su participación en el programa Hoy en donde le dieron un espacio llamado ’40 y 80’, que la actriz se mostró al natural por lo que causó mucha controversia, pues, cuando Anel era joven se caracterizó por tener uno de los rostros más bellos de México, por lo que sus fans al verla sin maquillaje quedaron un tanto decepcionados.

Con el paso de los años y como es de esparse, el rostro de Anel Noroña cambió, sin embargo, sorprendió a sus fans al mostrarse al natural, pues a la actriz jamás se le había visto sin maquillaje.

Anel apareció en el matutino dando tips de belleza y consejos para tener una vida más saludable, sin embargo, su rostro no convenció a muchos por lo que la actriz comenzó a recibir muchas críticas.

“Yo me la pongo generosamente, porque me gusta grueso el maquillaje. He visto, a través de los años, que el maquillaje grueso no te echa a perder la cara, al contrario, te protege la cara. Póntela como si fuera cremita”, explicó.

Siendo uno de los rostros más bellos y caracterizarse por ser una mujer muy elegante, muchos de sus fans quedaron impactados con su rostro, pues aseguran que está irreconocible. Seguramente la actriz que alcanzó la fama en la década de 1970, sabía que al mostrarse al natural generaría una ola de críticas decidió mostrarse al natural.