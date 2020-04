Anel Noreña dedica foto a José José y reitera que fue su gran amor

A través de Instagram la actriz Anel Noreña le dedicó un emotivo mensaje a José José a seis meses de su partida. Noreña recordó al Príncipe de la Canción con una imagen del bautizo de Marysol, la hija mayor de ambos.

"Pepe; Primavera del 82 bautizábamos en este día presisamente a nuestra Marysol . ¡Hoy cumples 6 meses de absoluta paz ! Fuiste el amor de mi vida", escribió la actriz.

Tras el emotivo mensaje Anel recibió muchos mensajes de apoyo y agradecimiento por compartir este hermoso recuerdo con sus fans. "Nunca entenderé porque se dejaron? Si siempre estuviste para el y diste todo por el. Ojalá su amor hubiera durado por siempre. Hacían una hermosa pareja y se les veia felices”, "Que bella se ve mi sra. Hermosa que bella pareja. Se nota el grande amor que se tenían . Los quiero mucho a los dos. Familia sosa Noreña. Díos los bendiga”.

“Una Hermosa pareja!? creo que siempre la amo Sra Anel, pero Jose Jose destorciono toda su realidad al final. Si siempre la amo!”, fueron algunos de los comentarios en Instagram. Recientemente Anel Noreña se vio envuelta en una polémica al declarar que exhumarán las cenizas de José José para saber con exactitud de qué falleció el Príncipe de la Canción.

Sin embargo, José Joel reveló durante una entrevista para el programa Sale el Sol, que tiene la esperanza de que se puedan analizar los restos de José José , aunque todavía no es seguro.

"Estamos apenas viendo la posibilidad de que algo se pueda hacer, no te puedo decir nada más, esta noticia está muy fresca, de hecho, creo que hasta se chorreó tantito, porque te repito, es algo que apenas está llegando a nuestras trincheras para ver si se puede, si no se puede, lo que te puedo decir es que al día de hoy, nosotros estamos basando nuestra demanda en hechos, testimoniales, en pruebas fehacientes que si tenemos, con las que sí contamos, hay mucha gente que sabe muchas cosas y está construyendo todo lo que en su momento vamos a presentar, y de repente surge esta posibilidad, que si bien mi mami se entusiasmó de más o se ilusiona de más, o llegan y le dicen de más pues es algo que apenas estamos vislumbrando, ver si es una realidad, si se puede hacer así pues ya les iremos informando", señaló.

El hijo del Prínicpe de la Canción indicó que para el mes de mayo espera que el proceso de demanda siga en contra de su hermana Sarita Sosa.

"Yo lo he comentado, yo no quiero estar en una batalla legal 6 o 7 años porque no vale la pena, nos estamos yendo muy despacito, lo que estamos procurando presentar son hechos fehacientes a todo lo que ha pasado, a cómo se dio la situación, pero si ahora hablamos de que podemos agarrar un pedacito de ceniza y de ahí sacar todo un caso, pues sería maravilloso, pero yo hasta donde me quedé, es que la gente crema a alguien para que no haya pruebas de nada, por eso no se nos permitió el cuerpo, por eso lo cremaron como lo cremaron, por eso todo el circo que se hizo, entonces ojalá, vamos a dejarlo así, ojalá y si haya un dejo de esperanza en la posibilidad de que a través de las cenizas de mi papá se pueda lograr algo",indicó.