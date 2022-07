Andrés García se muestra cansado y débil tras fuerte caída: “Estoy cerca de mi final"

Desde hace unos años, Andrés García se encuentra aislado y alejado de la televisión debido a los problemas de salud que ha sufrido y recientemente la leyenda de la televisión mexicana preocupó a su público tras compartir que en los últimos días se ha sentido muy cansado y débil por los que sufrió una fuerte caída, asegurando que su final está cerca.

Fue a través de su canal de Youtube que el codiciado galán de telenovelas de los años 80's se mostró muy cansado y débil tras la fuerte caída que sufrió y que le provocó una herida en su frente. En el videoclip se ve al protagonista de telenovelas como El Privilegio de Amar, Mujeres Engañadas y Tú o nadie, entre otras, apareció recostado en la cama y con una sutura en la frente.

Sin embargo, lo más preocupante para su público fue el título del video, pues Andrés García escribió que ya estaba muy cerca su final. “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, se lee junto a la grabación. Mientras que en la descripción de esté, el actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana y es naturalizado mexicano, aseguró que en estos últimos días su salud ha empeorado.

Lee también: Cynthia Klitbo graba su última escena como Isaura y se despide de Mujer de nadie

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más.Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", indicó.

Por otro lado en el video se escucha decir a su esposa Margarita : "te vas a reponer Andrés", a lo que el actor responde "no se si quiera, yo no estoy acostumbrado a vivir así, cada paso que doy, me estoy cayendo, no quiero vivir así, no quiero causar molestias". En el video, también Margarita le lee los síntomas de la cirrosis, a lo que el famoso de 81 años manifestó que no quiere vivir así por lo que le pide que le hable a su doctora para que le pida la pastilla y en su momento tomarla.

" Por eso no quiero vivir así, hablale a la doctora Margarita a ver cómo esta lo de la pastilla, y en su momento me la tomó ahí", dice el artista. Acto seguido, Andrés García reveló su última voluntad, asegurando que prefiere que lo cremen.

Lee también: Mariana Botas hace a un lado a Martina de Una Familia de 10 y se convierte en Barbie con bañador

Cabe mencionar que la última telenovela que realizó fue El cuerpo del deseo antes de retirarse de los sets de grabación por problemas de salud que le impidieron trabajar. Actualmente Andrés García vive en el puerto de Acapulco, Guerrero, México.

Síguenos en