Andrés García revela que ya está preparado, ya está listo para dejar este mundo

El actor dominicado nacionalizado mexicano, Andrés García, reveló en un reciente encuentro con sus seguidores de las redes sociales que su salud ha empeorado en las últimas semanas por lo que aseguró que ya se está preparando para dejar este mundo, pues no quiere caer en el pánico de la muerte.

Fue a través de su canal de Youtube que el ex galán de telenovelas de Televisa contó a sus más de 64 mil seguidores que está muy mal de salud e incluso hay algunos días que le cuesta levantarse de la cama. “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, comentó el amigo de Palazuelos.

Andrés García aprovechó para reiterar que no se arrepiente de la vida que llevó por muchos años, pues todo lo que vivió lo disfrutó y lo sufrió por lo que ahora está listo para dejar este mundo. “He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno", indicó.El ex actor retirado manifestó que su estado de salud s eha complicado a raíz de una operación que se hizo hace seis años.

"Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, aseveró. Ante su estado de salud, el actor de 80 años pidió a sus fans no alarmarse ante la noticia de que ocupa donadores de sangre de manera urgente.

“Yo creo que la gente se equivocó, alguien exageró, yo nunca pedí sangre, el médico que me atiende recomienda que me hagan una transfusión porque me he debilitado mucho. Mi sangre es O negativo, no es muy común, entonces hay que comprarla, recolectarla, ahí es donde se equivocó el doctor que me está examinando", señaló el histrión.

El artista agradeció aprovechó para agradecer a todas las personas que ante está noticia se comunicaron con él y le ofrecieron donar sangre.

"Que me haga una transfusión, pues la hacemos. Yo creo que de ahí salió que empezaron a pedir sangre. Mucha gente, les agradezco mucho porque me hablaron para donarme sangre y eso, lo cual no es tan fácil, pues aunque sean del mismo tipo debe haber pruebas cruzadas para que no haya un choque entre una y otra”, aseguró.

Finalmente, el actor dominicano señaló que además de falta de hemogoblina también tiene fibromialgia, y de otros problemas que lo aquejan como la osteoartritis.

“Yo quería ver cómo ando de hemoglobina, que es el problema que yo tengo desde hace treinta años por una cuestión de la médula espinal, de la columna. Yo tengo anemia permanente, de hecho estuve a punto de morirme de una leucemia. Me quedó una deficiencia que mi columna vertebral, como se lastimó, no produce no sé qué cosas que hace que bajen mis glóbulos rojos,… tengo que cuidar eso”.

Cabe señalar que fue hace unos días cuando Andrés García reveló al programa 'Al rojo vivo’ que ya se estaba listo para dejar este mundo. “Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro”, dijo.

