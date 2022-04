Andrés García revela lo difícil que fue trabajar con Maribel Guardia ¿tenía aires de diva?

Una vez más el actor y productor dominicado natualizado mexicano, Andrés García, vuelve a acaparar reflectores; en está ocasión le galán de telenovelas de los años 80's despotricó en contra de la guapa actriz y cantante Maribel Guardia, con quien fue muy difícil trabajar en el séptimo arte mientras realizaban la película ‘Pedro Navajas’. ¿tenía aires de diva?

Fue durante una entrevista con el programa Sale el Sol que la leyenda de la televisión mexicana aseguró que tuvo varias fricciones con Maribel Guardia, pues ella apenas iba empezando en el cine y ella tenía otra idea en este negocio, cuando él ya tenía bastante experiencia ya que había hecho alrededor de 30 películas, había dirigido 4 o 5 y había producido entre 7y 8.

“La verdad no fue fácil, por varias razones, uno ella estaba empezando en el cine, o era su primer película o algo así, creo que había hecho teatro, había llegado a México, si no que me corrija ella misma… y había hecho poco cine”, expresó Andrés García frente a las cámaras del matutino de Imagen Televisión.

“Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine, y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido 7 u 8, o sea que obviamente sabía más”, continúo el primer actor. Para finalizar, Andrés García aseguró que por más bella que estuviera Maribel Guardia no tenía derecho a imponerse sobre las demás personas y ella lo hizo. ¿tenía aires de diva?

“Era muy guapa, bellísima, y sigue siendo guapa, era bellísima, pero tampoco se les puede dejar a los guapos a las guapas dejar hacer lo que quieran en una película ¿verdad?”, remató el actor próximo a cumplir 81 años.

Por otro lado, Andrés García dio a conocer hace unas horas que ya se encuentra trabajando en su propia bioserie y que ya seleccionó a la persona que le dará vida de joven. Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano que el actor aseguró que él será el director genera del proyecto, por lo que este deberá esperar un poco para primero él recuperarse de la movilidad de su cuerpo.

"Hay que enseñarles a los actores. No les va a ser fácil actuar, y hablar, y proceder como era en aquella época; en el mundo en el que yo empecé en el cine", asegura el actor. En cuanto a quien le dará vida de joven, aseguró que está persona no es del medio pero es hijo de un amigo suyo.

"Su papá es amigo mío, hoy voy a ir a Acapulco, voy a visitarlo con su papá, porque yo no conocía al hijo y si acepta, sería el personaje principal; sería Andrés García de joven", finalizó.

