Andrés García reta a Roberto Palazuelos a pelear a balazos: "Es una mierda, pobre pendej... engreído"

Luego de la cercana amistad que decían tener, Andrés García retó a Roberto Palazuelos a protagonizar un enfrentamiento a balazos, luego de que El Diamante Negro asegurara que quería tener un acercamiento con la leyenda de la televisión, después de que hubiera unos malentedidos entre ellos, por lo que deseaba solucionar estás diferencias.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano que Andrés García explotó en contra de, quien algún día fue su mejor amigo y que incluso lo había nombrado heredero de todos sus bienes. El veterano actor comenzó diciendo que Roberto Palazuelos era un malagradecido, pues después de haberlo apoyado tanto cuando tan solo era un niño, ahora se quiere pasar de vivo con él y aseguró que era una mierda.

“Roberto Palazuelos no está para nada bien… Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda ahora se pone a decir pende... de mí”, expresó visiblemente molesto Andrés García, .

Pero no fue todo ya que el actor que ha roto barreras en el mundo de las telenovelas, retó a Roberto Palazuelos a pelear a balazos este próximo 15 de septiembre, ya que su condición física no le permite que sea de otra manera.

“Le voy a mandar un mensajito al c*lerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres, c*lero. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, cabr*n, y deja de hablar de mí, hijo de p*ta”, indicó el actor de 81 años.

Andrés García dejó entrever que su pelea a muerte con Palazuelos es porque esté último ha hablado mal de él, además le pidió que se ubique ya que él tiene 100 películas y él nada, por lo que le exigió que deje de hacerse publicidad a costillas a sus costillas. “Hazte tu propia publicidad pendejete, tú sí has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie que tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, ¿quién caraj... eres tú?, un pobre pende... engreído”, agregó el famoso.

Finalmente García aseguró que Roberto había amenazado a su familia, diciendo que se iban a morir de hambre.“Hasta amenzó a mi familia, amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pendejad* que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo”, enfatizó García.

Cabe mencionar que el protagonista de novelas como Privilegio de Amar, Mujeres engañadas y Con toda el alma, entre otras, recientemente estuvo delicado de salud debido a que sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Andrés García tiene más de 20 años que se retiró del mundo de los melodramas y fue precisamente por problemas de salud que prácticamente lo imposibilitaron a seguir en el medio artístico.

