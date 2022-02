Andrés García nunca ha sido fiel: “soy mujeriego de nacimiento y ellas me la ponen fácil”

Luego de que en unas recientes entrevistas, el primer actor Andrés García confesó que ya está preparado para morir y que será solo, el famoso admitió que sus acciones han hecho que él acabe así, pues aseguró que no es y nunca fue un hombre fiel, además de que todas las damas que se cruzaron en su camino se la ponían muy fácil.

Fue a través de su canal de Youtube que Andrés García reflexionó sobre la idea de morir solo después de haber rodeado de muchas mujeres hermosas y que le ofrecían quedarse con él, sin embargo, al darse cuenta que no era de una sola mujer le dijeron adiós.

“Mi idea era tener una playa así bonita, un lugar con alberca, y tener una compañera preciosa y encantadora, y que no se peleara conmigo, a las mujeres les gusta regañar a los hombres, y a mi no me gusta que me regañen, se me dio lo de la casa, pero no se me dio lo de una compañera que no me estuviera regañando todo el tiempo”, dijo codiciado actor de los 80´s.

Andrés García dejó claro que él nunca le ha gustado que lo regañen y que si después de tantos años de ser un mujeriego a estás alturas no cambiará, pues las mujeres se la ponen fácil, motivo por el que en estos momentos vive separado de su esposa Margarita Portillo.

“La prueba está en que mi mujer vive en su casa, no vive ni aquí, de ahí vengo ahorita, de su casa, es que es muy difícil convivir con un hombre que, para empezar, soy mujeriego de nacimiento, y segundo, pues ellas me la ponen fácil, y tercero, luego lo hacen delante de la que esté, sea mi mujer, mi hermana o la que esté, me dicen ‘¡qué hubo, guapo!, y la %$#, y háblame, toma mi teléfono’, ¿me entiendes?, y eso es muy difícil… y es algo que ha causado todas mis separaciones”, indicó el actor de 80 años.

Pese a ser uno de los hombres más afortunados porque las mujeres se la ponen fácil, Andrés García señaló que aún sigue casado con Margarita, a quien le tiene un gran cariño y la respeta. “No nos vemos muy seguido, nos queremos, pero no vivimos juntos, entonces a ella yo le compré esa casa, no es que ella se fuera a la mala, ni así, yo se la compré, yo la entiendo”.

Finalmente el actor originario de Santo Domingo, reiteró que sigue siendo del agrado de muchas mujeres . “Para mí siempre ha sido difícil vivir en la misma casa con una mujer porque las mujeres llegan hasta aquí a buscarme, y cuando vivía en la ciudad pues más, porque hay más gente cerca, aquí en la playa vienen, ayer andaban como cuatro cab$%& que se querían meter”, indicó el histrión.

Cabe señalar que Andrés García es uno de los más grandes actores del cine y televisión que consolidó su carrera en los en los años 80's, siendo uno de los galanes más codiciados, además de ser uno de los ídolos del público femenino .

