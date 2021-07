¿Andrés García es el papá de Luis Miguel?; el actor destapa si tuvo amorío con Marcela

Además de ser uno de los actores más reconocidos de México, Andrés García, también logró conquistar el corazón de muchas mujeres bellas y no tan bellas pero que tenían algo bonito, como él lo dijo en un reciente video. Y aunque ha tenido la fortuna de tener a la mujer que él quisiera, muchos se preguntan si el ex galán de Televisa tuvo un amorío con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, y si realmente él es el padre del cantante.

Fue a través de su programa de Youtube que el actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano, abordó esté tema y respondió todas las dudas que los usuarios tenían respecto a que si es el verdadero padre de Luis Miguel, pues basta recordar que Andrés García ha confesado en repetidas ocasiones que llegó a convivir muy de cerca con la familia de El Sol de México, cuando esté aún no era una estrella.

"Constantemente me preguntan y cuestionan sobre la vida de Luis Miguel y mi relación con él. En esta ocasión la pregunta fue más allá. El hecho de que tuviera una relación muy cercana con Luis Miguel y su familia ha creado varias dudas. Acá contesto una más de ellas", escribió Andrés García para invitar a ver sus respuestas en su canal de Youtube.

Ya en su programa titulado Conversaciones con Andrés García, edición 23, la leyenda de la televisión mexicana aclaró este punto y dar carpetazo a esté tema.

"No hubo tal (romance). Nunca. Pasábamos la familia de Luisito Rey con Luis Miguel de niño y Alejandro su hermano y su papá y Marcela las 24 horas, o yo comía en su casa o ellos en la mía, pero nunca hubo tal”, dijo el ex galán de Telenovelas de Televisa, descartando rotundamente que entre él y Marcela Basteri hubo otro tipo de relación que no fuera amistad.

De la misma manera, Andrés García, manifestó que le hubiera encantado ser el padre del intérprete de 'Suave', sin embargo, entre él y su madre solo hubo una relación de amistad.

“Para mí hubiera sido un honor ser el papá de Luis Miguel, pero tuve la suerte de poderlo cuidar mientras fue pertinente, porque llegó un momento en que los hombres ya crecen; Luis Miguel se volvió una gran estrella, ya tienen que tomar sus propias decisiones, y así hemos caminado la relación, una relación de padre e hijo, pero no hubo nada con Marcela Basteri”, indicó.

Ante la pregunta si tiene contacto con el cantante, Andrés García confesó que desde hace varios años no ha sabido nada del cantante, sin embargo, recuerda a Luis Miguel con mucho cariño.

