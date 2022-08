Tras haber enfrentado algunos problemas de salud hace unos días a causa de una caída, Andrés García, preocupó una vez más a su público de las redes sociales tras asegurar que le va a tocar irse rápido de este mundo, ya que está muy débil y se siente muy cansado.

Fue durante una exclusiva para el programa De primera Mano de Imagen Televisión que la leyenda de la televisión mexicana le aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante que ya está en las últimas (recta final de su vida), pues su salud mental y física no esta nada bien.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido, porque ya son muchos meses de mucha diarrea, que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que ésta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, contó el actor dominicano-mexicano.

Cabe mencionar que la salud de Andrés García empeoró hace unos meses cuando tuvo una caída y que se le diagnosticó cirrosis, por lo que ahora el ex galán de telenovelas de los 80' s aseguró que sus días están contados. Por otro lado, el protagonista de la telenovela El Privilegio de Amar y Mujeres Engañadas, habló de la actual relación que tiene con sus hijos, si está ya mejoró tras la reciente visita de Leonardo García.

“(Mi relación) está peor, no funciona, no sé si está bien que yo lo cuente, pero como anécdota tratando de darle un tono jocoso: llega Leonardo con una muchacha, muy guapa por cierto, de visita y se queda dos o tres días, pero yo no tenía más que a la señora que me cocina, me limpia mi cuarto, no le da para más, lo demás son 12 suites”, comenzó dienciendo el famoso, para después contar que su hijo tal vez ni se iba a despedir de él.

“Ahí se quedó y entonces la ultima noche que quería quedarse, agarro y veo y se va, pero temprano, en la mañana, le digo ‘Oye, ¿ya te vas?’, ‘Sí, ya me voy, papá’. Ya se iba, yo no sé si se pensaba despedir o no, y yo ‘No veo que estés arreglando el cuarto que usaste, yo tengo una señora nomás, no da para todo’, (y me contesta) ‘¿Y qué quieres que yo haga?’, así me contestó, ‘pues irte a ching*r a tu madre’, no me quedó de otra”, explicó.

Cabe mencionar que sus hijos no son los únicos con los que Andrés García no ha limado perezas, pues la leyenda de la televisión sigue firme a la propuesta que le hizo a Roberto Palazuelos de enfrentarse a balazos.

“¿Quién es Palazuelos? No sé quién es. (Lo quería) y mira cómo pagó, a mí no me gusta hablar de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como hace él. El día que llamó al hijo de Margarita (su esposa) para decirle que me iba a hacer, que me iba a deshacer, que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia, eso es no tener huevos”, contó el famoso, quien además aprovechó para enviarle un contundente mensaje al Diamante Negro.

“Cuando quieras, ya te lo dije una vez, Palazuelos, y tú te rajaste, nos partimos la madre en la plaza del Carmenere y saliste con la mariconería de decirle a los periodistas ‘si no estamos en la época de los duelos del oeste’, pues yo la puedo revivir, o te defiendes o te meto un p*nche balazo”, remató Andrés García.

