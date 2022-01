Andrés García acepta amistad con Héctor Beltrán Leyva: "Mi gran amigo, pero nunca hicimos negocios"

Tras el escándalo que generó el libro, "Emma y las otras señoras del narco" de Anabel Hernández, el actor de telenovelas, Andrés García confesó que demandará a la periodista por afirmar que él tiene nexos, sin embargo, aceptó la amistad con Héctor Beltrán Leyva, quien aseguró que: "Mi gran amigo, pero nunca hicimos negocios".

Fue a través de su canal de Youtube, que Andrés García que desmintió haber sido socio de narcos, tal y como lo confirmó la periodista en el libro Emma y las otras señoras del narco". El galán de telenovelas más cotizado en los años 70 y 80 no desaprovechó la oportunidad para defenderse y asegurar que efectivamente él conoció a todos los narcos, pero su gran amigo fue Héctor Beltrán Leyva.

"Los conozco a casi todos (narcotraficantes), y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez", expresó el veterano actor en su canal de Youtube.

Andrés García manifestó que parte de su trabajo era ser amable con las personas sin importar a que se dedicaban, pero de ahí a que fuera socio de los narcos como dice Anabel Hernández no.

"Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos. Narco su chingada madre y su papá. Sí conozco a casi todos los narcos y algunos son muy caballeros, la mayoría no como ella. ¿Por qué? Porque soy una figura pública y se me acercan para conocerme y es mi trabajo ser amable y contestarle al público sean quienes sean. No me voy a poner a preguntarle usted a qué se dedica para ver si puedo hablar con usted porque sino esta pendeja va decir que usted es un asesino y que tengo tratos con asesinos", dijo el protagonista de la telenovela El Privilegio de Amor en un video que dura más de 7 minutos y que replicó en su cuenta de Instagram.

"Héctor Beltrán (Leyva) mi gran amigo, pero nunca hicimos ningún negocio. ¿Y me visitaba? Claro que sí, y la pasabamos muy bien y nos tomábamos un tequila juntos. Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora", continuó García.

Por otro lado, Andrés García indicó que Anabel es una persona aprovechada que solo quiere fama a costillas de los demás. "Quiere lograr publicidad para no morirse de hambre, porque es una muerta de hambre. No puede andar diciendo pendejadas para hacerse famosa, que me compruebe un peso que yo haya recibido. Basa todas sus pendejadas que un amigo cercaano que conoce a Andrés García que estuvo ahí y lo vio, que diga quién es ese amigo, que enseñe alguna foto", indicó el famoso.

Para finalizar el video, Andrés García le mandó una advertencia a la periodista."Aprenda a respetar. Usted es una cucaracha y no la piso con el talón de mi zapato porque se me ensucia".

