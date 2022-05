Andrés Baida se olvida de Betito Salvatierra y se va de viaje a California

Tras su debut en las telenovelas con "Los Ricos También Lloran" (2022), el actor juvenil Andrés Baida se olvida de su personaje Alberto 'Betito' Salvatierra Villarreal y se va de viaje a California. Pues el hijo en ficción de Claudia Martín y Sebastián Rulli, aprovechó su jugosa remuneración por parte de la producción de Televisa Univisión, y llegó al país vecino de Estados Unidos.

Fue a través de sus historias de Instagram que el guapo también actor de series de Netflix, compartió desde el momento en el que se encontraba en el aeropuerto con todo y maleta con la frase "Fuga", que se refiere completamente a irse a un lugar.

Así mismo, Andrés Baida mostró un par de vídeos en los que mostró la lujosa habitación de hotel donde llegó a hospedarse, así como parte del paisaje.

El también actor que viene hacer la serie de Netflix "Control Z" (2020-2021), "¿Quién Mató a Sara?" (2021) haciendo el personaje de Alejandro Nones de joven o la telenovela "Like" (2018-2019), tiene toda la intensión de seguir trabajando para entretener a su público.

Pero por lo pronto, se ha dado un respiro después de terminarse las grabaciones de "Los Ricos También Lloran", telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión y en la que compartió créditos con su par Estefi Merelles, quien dio vida a Roberta Millán en dicha producción.

Pero antes de iniciar un nuevo proyecto, Andrés Baida se dará unos días de vacaciones en Santa Mónica, California para disfrutar de la playa y demás atractivos turísticos que ofrece el lugar del estado que más turistas alberga, debido a la diversidad de actividades y lugares que tiene para disfrutar.

Por otro lado, Andrés, se a unido al elenco de "¿Quién Mató a Sara?" para festejar que este miércoles 18 de mayo, se ha estrenado la tercera entrega de la historia de Sara y Alejandro Guzmán y de la familia Lazcano. Pues no hay que olvidar que él hace el personaje de Rodolfo Lazcano en su etapa de joven, personaje también interpretado por su colega Alejandro Nones.

