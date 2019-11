Andrea Zuñiga le hace broma pesada a su hermana sobre su mamá

La youtuber más seguida del momento en redes sociales Instagram Andrea Zuñiga forma parte del programa de Badabum, el cual se dedica hacer videos de bromas, en donde se le ocurrió realizarle una a su hermana, haciéndole creer que a su mamá le había pasado algo, para esto la mama fue el personaje principal de la trama.Hay que recordar que semanas atrás había presentado a su mamá en redes sociales.

Andrea zuñiga graba un video para hacerle una broma a su hermana Denisse, donde su mamá se presto para ayudarla a fingir que le paso algo, Andrea mando a su hermana a Badabun haciéndole creer que ella estaba grabando un video, cuando en realidad se encontraba en la casa de su mama planeando la broma.

Zuñiga le dijo a su mamá que tendría que hablarle a su hermana para decirle que se sentía mal y que no sabia lo que le pasaba, aunque ya llevaba días comentándole, para llevar acabo la escena la mama estará tirada y le colocaran sangre para hacerlo más real colocándosela en el oído, en el video muestra donde estarán colocadas las cámaras y regaron por la casa papeles con sangre.

La mamá de Andrea empezó a meterse en el papel que haría y la empezaron a caracterizar con la sangre, Zuñiga fue por su hermana a Badabun, donde la mamá le hizo la llamada diciéndole que se siente muy mal, que no sabe lo que le pasa, y que no puede salir de casa por que se siente fatal, sin poder manejar, que se apurara.A lo cual se apuro por llegar a casa, a lo cual la mamá le volvió a llamar a Denisse que si no llegaba le iba a hablar a una ambulancia.

Cuando encontraron a la mamá para hacerlo más real Andrea empezó a llorar y Denisse al ver que era verdad y mirar a su mamá tirada en el piso con sangre, después Andrea le pidió a un personal de cámaras que grabara a su hermana, en donde empezó a reirse diciéndole que era una broma y empezó hacerle cosquillas a su mamá y la abrazo.