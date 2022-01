Andrea Meza y Adamari López reaccionan tras muerte de ex Miss USA

La sorpresiva muerte de Cheslie Kryst, ex Miss USA y abogada de profesión, causó un gran impacto en el medio del entretenimiento mundial por parte de famosas que la conocieron e incluso de quienes no, como fue el caso de Andrea Meza, Adamari López y Carolina Miranda, quienes reaccionaron a la noticia en redes sociales.

Cheslie Kryst, de 30 años, habría saltado desde un rascacielos en Nuevo York la mañana del domingo y su cuerpo fue encontrado sobre la acera. Tras conocerse su identidad, muchas fueron las reacciones por la muerte de la Miss USA 2019, quien recientemente había participado como comentarista de TV en Miss Universo.

Fue precisamente en ese evento donde Adamari López tuvo la oportunidad de conocerla personalmente y convivir con ella, mientras que Andrea Meza también la trató durante su reinado, en tanto, Carolina Miranda se refirió a las formas en que la depresión puede destruir una vida de manera silenciosa.

Lee también: Eugenio Derbez se aferra a que Victoria Ruffo hable de su boda: "he cargado con ello toda la vida"

La noticia del fallecimiento de Cheslie Krist fue totalmente inesperada pues una de las versiones que se manejan es de un posible suicidio y nadie pensaría que la ex reina de belleza tuviera algún problema o estuviera pasando por un momento complicado que la orillara a tomar tal decisión.

En sus historias de Instagram, Carolina Miranda compartió una imagen en la que se hace referencia a la ex Miss USA y se lanza un fuerte mensaje sobre la depresión, que ella complementó con un texto en el que invita a las personas a cuidar su salud mental y a pedir ayuda si la necesitan.

“La salud mental no es un juego, un berrinche o una forma de llamar la atención. Es algo serio que necesita ayuda profesional y atención”, escribió la estrella de “¿Quién mató a Sara?”, pidiendo que se ponga más énfasis en la depresión.

Carolina Miranda se refirió a la muerte de Cheslie Krist con un mensaje sobre la depresión. Foto Instagram Carolina Miranda

Por su parte, Adamari López recordó a Cheslie Krist como “una niña super linda… Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando estuve participando como jurado en Miss Universo y se veía una niña super linda, super contenta, estaba allí con su mamá. Nos tocó sentarnos después en una cena, se veía muy feliz”, dijo.

Lee también: Tras dejar la corona de Miss Universo, Andrea Meza será presentadora de TV

La conductora de televisión mencionó en “Hoy día” que sabía que la ex Miss USA impartía charlas a personas con problemas emocionales y que ella misma le confió que hacía yoga para mantenerse equilibrada mentalmente: “Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno comenta o que le dice a una persona, porque no conocemos la realidad por la que están pasando”, dijo.

En tanto, la ex Miss Universo Andrea Meza compartió una publicación de la organización Miss Universe en sus historias de Instagram y acompañó con el siguiente mensaje: “RIP My dear. Todavía no lo puedo creer”.

"No lo puedo creer", fue lo que expresó Andrea Meza tras enterarse de la muerte de la ex Miss USA. Foto Instagram Andrea Meza

Síguenos en