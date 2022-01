Andrea Legarreta se quita los implantes: ‘Ya no quería más plástico en mi cuerpo’

Hace algunos meses, la actriz Michelle Renaud sorprendió al revelar que se había quitado los implantes de senos y había aprendido a querer su cuerpo tal como era, y ahora Andrea Legarreta siguió la tendencia y dio a conocer que también se realizó este procedimiento y fue una decisión muy personal.

Durante una reciente emisión del matutino de Televisa “Hoy”, del cual es una de las conductoras titulares, Andrea Legarreta reveló que se quitó los implantes pues “ya no quería más plástico” en su cuerpo, señalando que tomó la determinación por varios factores pero que de ninguna manera estaba tratando de influir a otras mujeres para hacerlo.

La presentadora de televisión se confesó en “Hoy” y señaló que ha llegado a una edad donde “ya no quería tener plástico adentro” y aunque ya se realizó el procedimiento hace algún tiempo, no lo había revelado, siguiendo la tendencia de otras famosas como Michelle Renaud y Carmen Aub, quienes han hablado abiertamente tras haberse quitado los implantes.

Fue durante un segmento del matutino de Televisa en el que hablaban de Michelle Renaud y su operación para retirarse los implantes de seno, que Andrea Legarreta aprovechó para hacer la confesión frente a sus compañeros y al público que seguía el programa en vivo.

“Yo no les había dicho pero también de los quité”, soltó la conductora de TV mientras Shanik Berman le preguntaba: “¿De verdad? Yo me los quiero quitar”, a lo que Andrea Legarreta le contestó que efectivamente se había sometido a una intervención quirúrgica para retirárselos.

“Yo de plano dije ‘A ver, ya a esta edad, ya cuando tenga quién sabe cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí’ y la verdad es que yo decidí, precisamente, no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, (simplemente) porque quise ya no tener el plástico adentro. Tienes que ir con un profesional y te recuperas pronto”, comentó Andrea Legarreta.

La actriz también sostuvo que no estaba tratando de influenciar a nadie, sino que esta es una decisión muy personal, aunque señaló que hay mujeres que desarrollan un tipo de enfermedad y por ello se ven orilladas a pasar por el quirófano para retirar los implantes.

“Le llaman Breast Implant Illness y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asuste las que tienen”, agregó la conductora de “Hoy”.

Andrea Legarreta indicó que sea cual sea la decisión de cada mujer, cuando se tienen implantes hay que revisarlos de manera constante y hacerse chequeos, pues no a todas les va mal y sólo algunas son las que desarrollan algún tipo de afección: “Es una decisión íntima y muy personal”, reiteró.

