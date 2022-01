Andrea Legarreta presume 15 años de su hija Nina Rubín con fotos y emotivo mensaje

Fue en 2007, cuando después de haberse convertido en madre por primera vez de Mía, la conductora de tv Andrea Legarreta tuvo a Nina, como le puso a su segunda hija y el pasado 4 de enero, la también actriz celebró orgullosa a su hija a través de fotos por sus primeros 15 años de vida.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de "Hoy" -matutino de Televisa-, compartió una publicación en la que, además de aparecer su hija -fruto de su amor con el cantante Erik Rubín-, la también actriz dedicó un emotivo mensaje tras presumir una serie de fotos en las que Nina Rubín Legarreta también luce encantadora a sus 15 años.

"15 años ya amorcito lindo!!! Nina… Mi bebé HERMOSA en TODAS las formas posibles… Mi quinceañera. Anhelo con el alma que estos 15 sean mágicos como tú y llenos de sueños materializados… Deseo todo lo HERMOSO que mereces en la vida! Eres una bendición!", se empieza leyendo el mensaje de felicitación.

Andrea Legarreta siempre ha sido una mujer orgullosa de sus hijas y por eso, no pudo ocultar su felicidad al revelar que no hay amor más grande que el que siente por ellas y en esta ocasión, su orgullo por Nina; así mismo, destacó sus cualidades:

"Llegaste a llenarnos de dulzura y felicidad… A ser nuestra maestra de vida, con tu capacidad de analizar y valorar cada instante… Tenaz, perseverante, comprometida, talentosa, apasionada, amorosa, empática, alegre… Eres uno de esos angelitos que manda Dios para alegrar a los que te conocemos y es tan fácil amarte y amar TODO de ti!".

Por otro lado, externó su agradecimiento a la vida y Dios por ser su madre y tener una hija como ella, que la llena de orgullo a ella y a su familia en todo momento, así como el amor infinito que tiene por su hija menor, hermana de la también famosa Mía Rubín Legarreta.

"Todos los días agradezco a Dios por tu existencia y compañía… Todos los días le pido a Dios y a la vida que seas tan feliz como mereces amorcito! Deseo que estos 15 años sean el principio de una infinidad de instantes maravillosos y eternos! Te amo siempre!!"

"Estoy contigo siempre! De todas las formas posibles… Incluso más allá del tiempo y la distancia… Dios te bendiga eternamente amor! Que nada ni nadie borre esa sonrisa que ilumina todo y a todos!! Celebramos tu vida con todo nuestro amor!! Felices 15 Nina!! Soy MUY feliz y afortunada de ser tu má!

Te amo infinito… @ninarubinl #Felices15 #quinceañera #Amor #Proud #birthday".

Así mismo, la hermosa joven respondió a la felicitación de su madre Andrea Legarreta que se lee: "Te amo con todo mi corazón mami hermosa, mejor mamá no me puedo haber tocado, gracias por todo!!!".

Y aunque no es su padre en la vida real, pero sí lo fue en "Te Acuerdas de Mí" (2021), telenovela en la que Nina debutó como actriz de televisión, fue el actor Pedro Sicard, quien expresó: "Felicidades @ninarubinl!!! Qué guapa". Así mismo lo hizo Marisol del Olmo, quien fue su madre en la misma producción de Carmen Armendáriz: "Mi bebé!!! Felicidades princesa! Felicidades mamá!! Las ammo!!".

Otros famosos como Ana Martín, Andrea Escalona, Adrián Uribe, Latin Lover, Isabel Lascurain, Marisol González y Cecilia Galliano, también se unieron a la celebración de Andrea Legarreta.

