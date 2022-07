Andrea Legarreta niega haberle hecho el 'fuchi´ a Fernando del Solar en Hoy: “No me queda el saco”

Luego del repentino fallecimiento de Fernando del Solar, diversos medios de comunicación le relizaron un homenaje al famoso para despedirlo, entre ellos el programa Hoy, donde el conductor de televisión fue parte en el 2018, y del que salió de una manera repentina y en medio de una polémica, supuestamente porque al también actor le hicieron el 'fuchi', Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, por lo que está última no dudó en defenderse, asegurando que no le queda el saco.

"Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y, por eso, fue (que lo dejé). Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien. Entendí perfecto, ese era su lugar, así que yo me retiro", dijo en su momento Fernando del Solar, dejando entrever que los conductores de Televisa le habían hecho el fuchi.

Tras la muerte del conductor, estás palabras quedaron en la memoria de muchos usuarios de las redes sociales que al ver el emotivo homenaje que Hoy le rindió, fue que los internautas se lanzaron en contra de sus conductores, especialmente contra Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

"Que hipocresía es esta después que varios conductores del programa no lo querían se atreven a decirle amigo. QEPD Fernando del Solar un ángel más que humano en el cielo", “Los de @programa_hoy rindiéndole homenaje a Fernando del Solar con sus caras de hipocresía, cuando en sus propias palabras él contó que se sintió ignorado por las “estrellas” del programucho cuando compartió cuadro con ellas y por eso prefirió renunciar...”. “Están a punto de tirarse una sonora carcajada los tres buitres....”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Ante esto, Andrea Legarreta no dudó en defenderse y asegurar que los comentarios de los usuarios no son para ella, pues no le queda el saco, pues ella fue muy amable con él cuando estuvo en Televisa. Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que la esposa de Erik Rubín respondió a todos aquellos que la llamaron hipócrita ante su despedida a Fernando del Solar.

“Al final, lo que tendría que entender el público es que más allá de estas pasiones por preferir un canal o el otro, somos seres humanos que chambeamos y compartimos, somos colegas a pesar de que trabajemos en un mismo horario o que haya competencia”, dijo la famosa.

Asimismo, Andrea Legarreta comentó que ha visto todo tipo de comentarios, sin embargo, aseguró que ella no le quedó el saco porque en todo momento ella lo trato bien.

"He visto algunos comentarios como de: ‘Es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos -insisto fue poco- pero yo no hubiera escrito un homenaje para él con lo que le escribí si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento", expresó.

Por otro lado, Legarreta manifestó que no eran tan cercanos pero de vez en cuando hablaban por redes sociales e incluso ella le preguntaba cómo se sentía cuando se enteraba de alguna complicación de salud. “Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y, a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”, explicó la artista.

