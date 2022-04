Andrea Legarreta habla de las tentaciones que ha tenido estando casada con Erik Rubín

El pasado 1 de abril, Andrea Legarreta y Erik de Rubín estuvieron de manteles largos al celebrar su 22 aniversario de bodas. Como era de esperarse los famosos se mostraron muy románticos en sus redes sociales en donde demostraron su amor uno al otro. Ante está celebración la conductora de Hoy tuvo un encuentro con la prensa en donde reveló que no ah sido fácil su matrimonio en donde ha habido altas y bajas.

La también actriz confesó que en su matrimonio con el xTimbiriche ha habido de todo e incluso las tentaciones han estado a la vuelta de la esquina, sin embargo, tanto ella como el cantante han sabido sobrellevar y enfrentar todos los obstáculos en su matrimonio y es por ello que tienen 22 años juntos.

“La verdad ha habido de todo, ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos… no sé mañana…”, dijo la carismática conductora de Televisa. Andrea Legarreta y Erik del Rubín son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, sin embargo, la famosa no aseguró que sigan juntos siempre y el resto de sus vidas.

La presentadora también comentó que actualmente el amor entre ella y su esposo es muy distinto a que cuando se conocieron, pues todo se ha ido transformando.“Estamos felices, estamos unidos, fuertes, y hemos pasado por muchas etapas de la vida… cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí”.

“Lo que más te une es el amor, al final como lo dije, el amor si es perfecto, los seres humanos no, entonces a veces podemos echar a perder las relaciones, podemos echar a perder una historia que pintaba bien, ¿por qué?, porque a veces podemos ser egoístas, a veces podemos ser pues no sé, de alguna forma en que quizás no ayude mucho a la relación, y que a lo mejor mucha gente no está dispuesta a adaptarse, o a mejorar para salir adelante”, añadió Legarreta.

En cuanto a si su matrimonio ha estado en crisis, Andrea Legarreta señaló que si ha habido altas y bajas pero nunca han considerado en separarse. “En realidad si hemos tenido momentos complicados, de duda, pero como que darte un break me parece, no sé, no lo hemos llegado a pensar, más bien lo hemos llegado como a decidir ¿y qué onda?, ¿seguimos o no?, o sea, como que no sé si esos brakes funcionen”.

Respecto a que si su matrimonio ha estado en crisis por cuestiones de infidelidad, la artista de 50 años señaló que tentaciones siempre hay y depende de cada uno si desea abrir o no esas puertas. “Tentaciones siempre hay, al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, en cualquier sentido, creo que también los dos somos personas como muy claras y muy sanas mentalmente hablando, y bueno, tentaciones pues sí, chicas guapas y chicos guapos, gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos (nos pasa), pero la verdad también qué tanto quieres cuidar lo que tienes, sí, sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena”.

En cuanto ha si han recurrido a terapias de pareja para dar solución a sus problemas, la esposa de Erik Rubín manifestó que es su caso estás no han sido tan funcional, pues más allá de sus diferencias el amor es el motivo por el que ellos siguen juntos después de tantos años.

“Hace algunos años en alguna de estas crisis, decidimos ir a terapia y bueno, siempre hay gente que te ayuda, pero sinceramente, creo que la terapia obviamente no se hace sola, es como las ganas y el compromiso y de verdad, una persona no va a llegar a salvarte la vida, te va a dar consejos, y sinceramente si creo que tuvimos un ratito en donde no conectamos mucho con esta persona de la terapia, no porque no fuera buena, sino porque nosotros decidimos seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar, o sea es que ya estábamos, o sea, si te desenamoras por completo creo que ya no tienes que estar ahí, ahí estaba, simplemente había que alborotar un ratito al amor”, finalizó Andrea Legarreta.

