Andrea Legarreta está harta de que la critiquen en redes sociales

Desde que las redes sociales se han convertido en una cacería de brujas, una de las victimas favorita de los internautas es Andrea Legarreta, conductora del programa matutino ‘Hoy’ que transmite Televisa, quien muy a menudo se mete en problemas por sus comentarios.

Su última polémica fue recientemente, pues al aire, mientras se abordaba el tema del abuso sexual que sufrió la youtuber Nath Campos, Andrea Legarreta y otros conductores en lugar de apoyar a la victima y mostrar un poco de empatía y solidaridad, cuestionaron algunos comportamientos de la influencer, dudando sobre el testimonio que ésta había dado en un video que subió a canal de YouTube.

Andrea Legarreta comentó que le causaba confusión el hecho de que Nath Campos haya dicho que después de lo ocurrido con el youtuber Rix, ella no lo denunciaría a tiempo y siguiera siendo su amigo e incluso trabajando con él. Aunque la influencer aclaró que tuvo miedo por mucho tiempo, y a muchos amigos cercanos les contó pero nunca la apoyaron, además de que tuvo que trabajar con él por algunos proyectos que ya estaban pactados.

De cualquier modo, en redes sociales, los usuarios le prendieron fuego a la pira que la propia Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre, habían construido con sus propias palabras, pues internet no se los perdonó y fueron duramente criticados.

Lo anterior ocasionó que los conductores hayan grabado cada uno por su cuenta un video en sus respectivas redes sociales para disculparse con Nath y con los usuarios, sin embargo, en el caso de Andrea Legarreta, ésta señaló que no era justo que se metieran con sus hijas, pues las mismas mujeres que apoyan el movimiento feminista, eran las que hacían comentarios desagradables con su familia.

“Estoy sacada de onda, triste, porque no se ha dejado de sentir como injusta, te lo digo en mi caso, nunca hice un comentario con el afán de poner en duda las declaraciones de Nath, quien me conoce sabe que no llevaría nunca a ese contexto a ese tono, porque en verdad siempre he sido defensora de las mujeres”, comentó en entrevista con la prensa.

Añadió que siempre trata de invitar a las mujeres a que se amen, a luchar por sus sueños y a motivarlas, incluso a sus hijas a quien se las llevó a la marcha del 8 de marzo, no para la foto como muchos le señalaron.

“Yo no necesito ese tipo de publicidad, llevo más de 20 años saliendo en la tele, y pues sí he cometido errores, quizá he lastimado gente en alguna nota, con algún comentario no solo en la tele, pero he tratado de ser derecha y de ser directa, de que si te lastime, aunque no haya sido mi intención pues intentar de resarcir el daño”, aclaró.

La conductora señaló que lo que más le molesta es la gente que da su opinión de las cosas que cree que son correctas, pero lo hace con mucha violencia y amenazas no solo al artista sino a los seres queridos.

“Lamentó la reacción de mucha genta, la sociedad se está volviendo cada vez más violenta, a mí me tiene en shock eso, desearme que me pase lo mismo, o a mis hijas, me parece terrorífico, creo que tendríamos que ver como sociedad un poquito más adentro”, comentó.

Con lágrimas en los ojos, mencionó que mucha gente lucha para que no se normalice la violencia, pero que tristemente ella también la ha estado viviendo como otras personas que de peor manera son violentadas: “lo que he vivido me ha hecho tener una piel más gruesa, no lo acepto, no estoy de acuerdo, pero al momento en que tu abres tu red tú decides si quieres que te comenten o no, como también hay mucha gente que te da amor”.