Andrea Legarreta enamora con blazer corto y medias de red

A sus 49 años Andrea Legarreta, sigue impresionando a sus seguidores por el buen gusto para vestir por lo que ésta vez impresionó a los televidentes con un blazer negro y corto que supo combinar con unas medias de red.

El blazer y las medias de red le dieron a Andrea Legarreta, un look más juvenil y al mismo tiempo elegante, como está acostumbrada a aparecer en el foro de Televisa todas las mañanas sorprendiendo a los televidentes.

“Cómo inician la semana hermosuras? Yo confundí un saco con un vestido!! Y con las prisas tuvimos que solucionarlo con un short La cosa es que este saco es TAN lindo que le puedes dar muchos usos jajaja ? Lo encuentras en @bcbgmaxazria”, fue el manaje con el que la conductora acompañó el post.

Claramente, Andrea Legarreta deja en claro su equivocación en su atuendo, pero eso no le quitó créditos al verse tan bien y lucir tan radiante envuelta en negro, con su blazer, medias de red y tacones del mismo color, que combinó con un collar de plata con el símbolo de infinito donde le agregaron los nombres de los integrantes de su familia, Erick, Andrea, Mía y Nina.

“Siempre bella”, “Pido a Dios que su luz se imponga sobre la oscuridad del mal, que su mano destruya los obstáculos, las maldiciones y que tu vida se llene de paz, salud, bienestar, prosperidad y milagros”, “Siempre tan hermosa”, “Como siempre luciendo increíble”, fueron algunos de los miles de mensajes en la publicación que rebasó las 105 mil reacciones.

Recordemos que Andrea Legarreta hace un tiempo fue duramente criticada por dar su opinión acerca de una declaración que dio sobre el precio del dólar donde afirmó que: "No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos", fueron las palabras de la conductora que la llevaron al ojo del escándalo.

Hace unos días fue recordada por las personas que se enteraron de lo sucedido con la esposa de Erick Rubín, por una declaración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sobre la nueva cepa de Covid-19.

El collar que Andrea Legarreta presumió de su familia. Instagram Andrea Legarreta

"Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación", fue la declaración del gobernador que hizo que los internautas recordaran de nuevo a Andrea Legarreta.

"Fueron muy duros en las redes con lo del tema de la economía. Hablábamos de que el dólar había aumentado muchísimo y era una sección que estaba escrita por gente que sabe de eso y nosotros teníamos de alguna manera comunicarle a la gente que estuvieran tranquilos. Incluso a mí se me adjudica una frase que nunca dije y que no la pienso y que se necesita ser muy bruto para pensar que el dólar no afecta la economía, no sólo de México, sino del mundo y claro que afecta" dijo Andrea Legarreta tras las fuertes críticas que enfrentó sobre el tema.