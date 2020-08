Andrea Legarreta dio positivo a COVID-19: Galilea Montijo lo reveló en Hoy

Galilea Montijo reveló que Andrea Legarreta dio positivo al coronavirus (COVID-19). Fue durante la emisión de este lunes de Hoy, que la carismática presentadora y actriz reveló que su compañera y amiga Andrea se había contagiado del virus que tiene al mundo de "cabezas.

En “Hoy”“Hay que pensar positivos”, dijo Galilea Montijo sobre el contagio de su compañera. Montijo aprovechó las cámaras para mandarle las mejores vibras a Legarreta y aseguró que más adelante, será la misma esposa de Erick de Rubín quien cuente cómo se contagió. “Gracias a Dios, todo bien. Hay que pensar positivos", reiteró Gali.

Mientras que Paul Stanley le dijo "Te queremos mucho, Andy”, en presencia de la conductora invitada, Maribel Guardia. Andrea Legarreta es la primera persona que se contagia de coronavirus del equipo de Hoy, ya que la productora, Magda Rodríguez, esta tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.

Rodríguez, había mantenido al equipo trabajando por separado, por lo que unos conductores transmitían desde su casa mientras que otros desde el foro de Hoy. Andrea Legarreta no ha dado detalles de su estado de salud en las redes sociales, solo este lunes compartió una imagen que decía “cada mañana recuerda agradecer por despertar, bendecir el día que comienza, hacer afirmaciones positivas, pensar en positivo y pedir protección y compañía divina”.

Hace unos días, Legarreta compartió que fue al cine en familia tomando las medidas necesarias, por lo que fue muy aplaudida por sus seguidores por acatar los líneamientos. “En esta ‘nueva normalidad’ y con los debidos cuidados, precauciones y mucha responsabilidad, regresar al cine nos llenó de felicidad y lo disfrutamos TANTO!! Y la gente que ha regresado a trabajar a negocios que se mantuvieron cerrados por meses, está tan agradecida de vernos volver. ¡Apoyemos a nuestros empresarios en todas las áreas y ayudemos a activar la economía de nuestro país! Algo que era quizás tan común como acudir al cine en familia, se convirtió en un momento súper especial”, escribió junto a un video donde se ve que usa cubrebocas.

“Que padre! Lo que más me gustó de tu reportaje fue darnos cuenta de la felicidad que nos provoca lo que antes era cotidiano el delicioso sabor de apreciar tanto”, “Totalmente de acuerdo, tenemos que consumir, podemos levantarnos de nuevo, tengo una Floreria y no me voy a dar por vencida”, “ Que bueno me alegra que se hayan divertido y salir con todos los cuidados sanitatarios”, fueron algunos de los mensajes en la publicación de Andrea.

Hace unos días, Andrea Legarreta se vio envuelta en una polémica luego de que se especulara que Sherlyn la odiaba y que inlcuso le había mandado hacer "un trabajo de brujería", según contó Jorge Vidente a la revista Tv Notas.

En exclusiva nuestra conductora #AndreaLegarreta comparte cómo se encuentra tras dar positivo a Covid-19 ��



Le mandamos nuestros mejores deseos y esperamos que pronto se recupere �� pic.twitter.com/jimuAJqL05 — Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2020

“Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma, en el programa Hoy; estaba emp$%&#$, me dijo: ‘Mira, como dijo Alfredo Adame: ‘Ésta es ¡una perra!’’ Tengo los audios, ahora sí les paso los audios, porque los otros jamás los pasé yo, pero los pueden escuchar de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella; pero la verdad no es la dulce perita que todos creen”.

Claravidente reveló que su ex amiga se expresó así de Andrea por los comentarios que había hecho: “Por los comentarios de Legarreta, y me pidió un trabajito que provocara que corrieran a Andrea de Hoy para que ella se quedara en su lugar”.

El brujo señaló que él comenzó a reirse cuando escuchó a Sherlyn. “Primero me reí y luego me negué, le dije que no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos; así que no hice nada en contra de Andrea, ella es dulce, transmite energía y paz, es una ternura. Además, uno no puede andar por el mundo buscando el mal de la demás gente”, señaló durante la entrevista a TV Notas.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ