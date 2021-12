Andrea Legarreta defiende a Erika Buenfil y pide a la gente ya no tirar tanta miel

Luego de que la actriz mexicana Erika Buenfil manifestara que está más que feliz por el éxito que ha tenido en sus redes sociales, especialmente en TikTok y de que enviara un contundente mensaje a todas las personas que dudaron de su capacidad y aceptación, ahora la conductora Andrea Legarreta salió en defensa de la actriz y pidió a la gente ya no tirar tanta mierda.

Fue durante la emisión del programa Hoy de Televisa que Andrea Legarreta se pronunció en contra de aquellos que sólo se dedican a atacar a los artistas, razón por la que dijo estar harta por lo que pidió hacer conciencia y decirles que no ganan nada con tirar tanta mierda.

“La verdad, más bien cada uno detrás de esas pantallas, detrás de ese teclado, tendría que hacer conciencia y decir ‘¿qué gano con estar tirando tanta… a los demás?’, mejor veo mi mundo, veo mi espacio”, indicó la esposa de Erik Rubín luego de que se presentara la nota donde Erika Buenfil se defiende de sus detractores.

Sin embargo, Galilea Montijo, al escuchar que la famosa omitió la palabra mierda le dijo: "Tanta que", a lo que Andrea Legarreta no dudó en decir tanta mierda. Posteriormente la conductora de Hoy añadió que las personas deberían centrarse en ellas y no sólo porque tienen redes les da el derecho de opinar sin tener conocimiento de las cosas, asegurando que lo que dicen "habla más de ti que de la persona a la que estás atacando".

“Mientras que mejore mi espacio, hago mis cosas, veo a mis amigas, veo que tipo de persona soy, o sea, empezando porque tu te atreves a decirle horrores a alguien porque tienes redes, entonces lo que tú estás diciéndoles, mejor ojo contigo, porque eso habla más de ti que de la persona a la que estás atacando”, expresó la también actriz.

Como era de esperarse el comentario de Andrea Legarreta dividió opiniones en las redes sociales. "Muy bien Andrea,es así...Vivan y dejen vivir Carajo,si la actriz es felíz,no le hace daño a nadie, que tanto la critican... Saludos fraternales amigos mexicanos", "Exacto Andrea , no hay que hacer caso , como hace Erika y siguió y sigue adelante gracias a Dios bendecida", "Que bueno que Erika Buenfil es la reina del TikTok y que bueno que Andrea Legarreta la defienda", "Hablan pero ya no quieren que hablen de ustedes", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Cabe mencionar que las declaraciones vienen después de escuchar a Erika Buenfil defenderse de todos sus haters. “Ya estoy en 14 millones y medio de seguidores en TikTok, 14,600 ya también, o sea vamos para los 15, en Instagram también subí muchísimo, y entonces pues ahí estoy, o sea, para los que me criticaron, pues háganlo también”, subrayó.

Por otro lado, Erika Buenfil indicó durante la entrevista que no pese al tremendo éxito que tiene en las redes sociales, descarta abandonar la actuación para dedicarse de lleno a triunfar en TikTok. “Me encanta estar en ambas y duplicarme, y que la gente me siga viendo como actriz, ahorita no, ya me retiraré cuando esté viejita”.

