Andrea Legarreta confiesa que se casó virgen y Galilea Montijo la delata con su risa

Bien es sabido que Galilea Montijo y Andrea Legarreta tienen una excelente relación no solo como compañeras de trabajo, sino que tienen una linda amistad fuera de los foros de Televisa. Y pese a que de su vida privada hablan fuera de las cámaras, en una emisión del programa Hoy de Televisa, "Gali" delató a Legarreta, luego de que está dijera que ella se casó virgen.

Tras presentar una nota de Juan Soler, quien en ese entonces había retomado un romance con su ex, fue que Pepillo Origel cuestionó primeramente a Galilea Montijo sobre si ella regresaría con un ex, a lo que la famosa dijo que jamás volvería con alguien del pasado, sin embargo, ella se ponía del lado de sus ex, quienes también seguramente pensaban lo mismo.

Pero cuando le tocó el turno a Andrea Legarreta, está sorprendió al decir que Erik Rubín había sido su único novio y el primer hombre en su vida, por lo que no tendría con quien regresar del pasado. "Lo bueno que Erick fue mi único novio y el primero en mi vida, me casé virgen".

Ante está confesión, Arath de la Torre se quedó sorprendido e incluso le preguntó si eso era verdad. Por su parte, Galilea Montijo y Pepillo Origel no pudieron contener su risa e incluso Montijo señaló que Andrea Legarreta aún creía en los Santos Reyes. Cabe mencionar que recientemente Andrea Legarreta celebró 22 años de casada con Erik Rubín, con quien procreó dos hijas, Mía y Nina.

Durante un encuentro con la prensa la condcutora de Hoy aseguró que en estos 22 años de matrimonio han vivido muchas cosas, tanto buenas como malas pero que su amor se ha transformado a largo de su relación, pues ya no es el mismo que cuando se conocieron.

“La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos. No sé mañana. Estamos felices, estamos unidos, fuertes y hemos pasado por muchas etapas de la vida. Cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí”, aseguró Andrea Legarreta.

