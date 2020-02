Andrea Legarreta alza la voz por caso de Fátima y mujeres en México

México se conmocionó sobre la noticia de la niña de apenas 7 años de edad, Fátima, quien fue encontrada sin vida luego de ser raptada el pasado 11 de febrero. Famosos como Aracely Arámbula, Lizbeth Rodríguez y Andrea Legarreta han alzado la voz ante este terrible caso que enlutó a México.

La actriz y conductora del programa "Hoy" Andrea Legarreta no aguantó su indignación y manifestó su sentir a través de las redes sociales al igual que muchos famosos. “Ni una menos”, somos el grito de las que ya no están. De los que ya no están (ellas y ellos), alto a la violencia. En conclusión hay que levantar la voz por las que todavía están" publicó en su cuenta de Instagram

La conductora utilizó su Instagram para hacer un llamado a la sociedad a hacer conciencia de lo que esta sucediendo en el país. Los fans de Legarreta quedaron muy conmovidos con la reacción de la conductora ante el hecho tan desgarrador que se vive en estos momentos. Cabe mencionar que la actriz tiene dos hijas menores de edad y se vio muy afectada tras esta noticia devastadora.

Andrea Legarreta fue una de las primeras artistas mexicanas en alzar la voz sobre este tema tan delicado en México. La condutora del programa Hoy se unió al grito de reclamo de millones de mujeres que exigen justicia por sus hijas, hermanas, primas, madres.

Andrea Legarreta manifestó que espera que se haga justicia por Fátima, quien fue llevada de su escuela bajo engaños y por todas las mujeres que han perdido la vida de esta manera tan trágica.

Caso Fátima

El caso de la pequeña Fátima conmovió a México y el mundo, la menor de siete años fue cruelmente asesinada en México.

Durante una entrevista a noticieros Televisa, Irma , tía de Mario Alberto, presunto asesino de Fátima junto con Gladis, confesó los motivos por los que la pareja supuestamente asesinó a Fátima. Irma indicó que la pareja decidió asesinar a la menor cuando se dieron cuenta que la estaba buscando la polícia, sin embargo, las intenciones eran otras otras, pues Mario quería tener una novia para toda la vida.