Andrea Escalona subastará zapatos de Magda por una buena causa

A casi un mes de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona, hija de la productora de programas como Hoy, Guerreros 2020 y Enamorándonos, anunció que subastará algunas de las pertenencias de su madre para una buena causa; aayudar al Teletón. Durante una charla vía telefónica con Flor Rubio, Andrea Rodríguez confirmó la versión de su sobrina.

La actriz y cantante compartió en sus historias de Instagram unas imágenes en donde muestra el calzado que era de su madre. Mientras que su tía, Andrea señaló durante la charla con la periodista, Flor Rubio, que fue idea de Escalona realizar esta subasta para recaudar fondos para esta organización sin fines de lucro.

Además de las zapatillas de Magda Rodríguez, la familia también pondrá a la venta ropa y accesorios de la fallecida productora. El evento que se hará a través de las redes sociales llevará por nombre Magdatón 2020 en honor a la productora. Recientemente una revista de circulación nacional hizo una apublicación en la que aseguraba que la productora había muerto por causa de brujería, a lo que Andrea Escalona respondió:

“Magda era una energía de luz, de Kabbalah. A mí sí me lastimó porque Magda tenía buena relación con esa revista, pero cada quien ve su contenido. Está bien pero no lo apruebo en absoluto”, dijo la cantante. De este mismo tema también fueron abordadas por la prensa, las condcutoras estrellas del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“Soy una mujer que la han enredados siempre en diferentes temas, chismes y eso lo tomo de quien viene, de quien no conozco. Me parece triste que estén agarrando a una persona que queremos, que adoramos y que no está para defenderse”, dijo Galilea Montijo ante los cuestionamientos de la prensa.

Por su parte, Andrea Legarreta señaló: “No lo sabía y me parece una falta de respeto, más que no esté esa persona para defenderse. Si creo en que uno al final del camino va recibiendo lo que se merece, no les deseo el mal, pero quienes se toman la molestia y el valor de escribir esas barbaridades y de pasar sobre las familias y personas que no están, no deben de dormir tranquilos”, añadió.

Recordemos que el resultado forense señaló que Magda Rodríguez perdió la vida a causa de un shock hipovolémico.

