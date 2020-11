Andrea Escalona revela cómo sobrelleva su pena

El pasado 1 de noviembre, Magda Rodríguez murió de manera repentina tras sufrir un shock hipovolémico por lo que Andrea Escalona ha tratado de sobrellevar su muerte.Aunque sigue en shock por la pérdida de su madre, la presentadora de televisión procura ir un día la vez para no perder su paz ni su tranquilidad en el proceso del duelo.

La actriz y conductora asegura además, que estar activa en proyectos como Hoy, matutino que producía su mamá, Magda Rodríguez, y que ahora quedó a cargo de su tía Andrea Rodríguez, así como la puesta en escena el Cuaretenorio Cómico, la ayudan a sobrellevar su pena. "Siento que aún no me cae el 20. A veces siento que estoy en el programa y creo que Magda va a entrar al estudio, o a su oficina, o que me va hablar, siento como si ella estuviera de vacaciones.

"Creo que esto es parte del proceso, he tenido altibajos; el viernes pasado que me hice una prueba de Covid- 19 me solté a llorar porque quería ver a mi mamá, pero bueno, creo que regresar a trabajar me ha ayudado a salir adelante, y trato de vivir pensando en 'solo por hoy'", compartió la artista de 34 años.

Tras la pérdida de su madre, el 1 de noviembre, Escalona dio positivo a Covid- 19, por lo que tuvo que ausentarse de la televisión y del teatro, pero finalmente esta semana pudo reincorporarse a sus trabajos.

"Ante la pérdida de mi madre el Covid ni lo sentí. Perdí el olfato, pero luego hice una meditación, en ella vi a mi mamá y la abracé y, después de esa meditación, me regresó el olfato como a la semana. "Me siento rara aún, como en shock, no lo puedo explicar, pero estoy viviendo la vida por ella. A veces me acuerdo de lo chistosa que era mi mamá y me ataco de risa".

El Cuarentenorio Cómico ahora por streaming . La puesta en escena producida por Alejandro Gou, en la que Escalona comparte créditos con los Mascabrothers, Daniel Bisogno y Arath de la Torre, entre otros, llegará por streaming a los hogares el sábado 5 de diciembre.

"Hay que adaptarnos a esta nueva normalidad, y aunque hacen falta en este tipo de show a distancia, los aplausos del público presencial, creo que lo más importante en este momento es poder seguir trabajando y que la gente pueda seguir temiendo diversión", puntualizó la actriz.

La cita en línea por Cinépolis Klic es a las 20:30 horas, tiempo Ciudad de México. La venta de boletos, que va desde los 199 pesos es a través del sistema Ticketmaster.

